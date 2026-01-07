En un contexto marcado por incendios forestales de gran magnitud que afectan a distintas zonas de la Patagonia, el senador nacional del bloque Justicialista Martín Soria presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. La iniciativa busca dotar al Estado nacional de herramientas excepcionales para acelerar la asistencia, reforzar el combate del fuego y garantizar la posterior reconstrucción en los territorios afectados.

El proyecto surge en medio de un escenario crítico, con miles de hectáreas arrasadas, evacuaciones preventivas, viviendas destruidas y comunidades enteras en situación de vulnerabilidad. La iniciativa propone habilitar al Poder Ejecutivo a disponer de fondos extraordinarios y reforzar de manera inmediata los recursos humanos, técnicos y logísticos destinados a enfrentar la emergencia.

Soria apuntó directamente contra el Gobierno de Javier Milei y los recortes presupuestarios aplicados al Programa Nacional de Manejo del Fuego. “Mientras Milei recorta el 69% del presupuesto del Programa de Manejo del Fuego, nuestros bosques patagónicos están en llamas”, expresó el senador en sus redes sociales, en una crítica que atraviesa todo el planteo político del proyecto.

La propuesta contempla, entre otros aspectos, el fortalecimiento de los operativos de combate de incendios, la asistencia económica y social a las personas damnificadas y la reconstrucción de viviendas e infraestructura básica dañada o destruida por el avance del fuego. También prevé la coordinación entre Nación, provincias y municipios, con el objetivo de evitar demoras burocráticas en un contexto de emergencia.

La iniciativa declara la Emergencia Ambiental en Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la dimensión habitacional de la crisis. En varias localidades patagónicas, los incendios dejaron a familias enteras sin hogar o con daños severos en sus viviendas, lo que profundiza una situación social ya compleja. La iniciativa apunta a garantizar soluciones habitacionales de emergencia y a sentar las bases de un plan de reconstrucción una vez superada la etapa más crítica.

El planteo busca instalar en el debate legislativo la responsabilidad del Estado nacional frente a una catástrofe ambiental que, además del impacto ecológico, tiene consecuencias económicas y sociales de largo plazo. En ese sentido, el proyecto sostiene que la respuesta no puede quedar librada únicamente a las capacidades provinciales ni a la buena voluntad de los gobiernos locales.

Soria también enmarca la iniciativa como una respuesta política frente a lo que considera un retiro del Estado en áreas sensibles. Según el senador, la reducción de recursos destinados al manejo del fuego debilitó la capacidad de reacción ante los incendios y expuso a la Patagonia a una situación de mayor riesgo, en una región especialmente vulnerable por sus condiciones climáticas y geográficas.

