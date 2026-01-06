El Parque Nacional Los Alerces, ubicado en Chubut, anunció que desde las 15 de este martes está cortado el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo de la Ruta 71 que comprende Bahía Solís y Punta Mattos.

Este incendio, sumado al de Puerto Patriada, ya lleva dos semanas activo y consumió más de 300 hectáreas. Debido al último comportamiento del fuego han decidido tomar medidas extremas hasta nuevo aviso.

Indicaron que durante el día de hoy el fuego ha avanzado hacia el Sur por la margen Oeste del Lago Menéndez. Trabajan más de 50 personas en el operativo ampliado, que cuenta con el apoyo de tres medios aéreos.

Debido al comportamiento registrado hoy en el Incendio Puerto Café, que se viene combatiendo desde el pasado 9 de diciembre en el área del Lago Menéndez, se dispuso el cierre temporal para el tránsito vehicular en la zona mencionada.

Agregaron que el personal se encuentra recuperando equipos, evaluando el mejor reposicionamiento de las líneas de defensa y controlando los focos secundarios en la zona de Puerto Chucao, ante el nuevo escenario y en el marco de un operativo que se lleva adelante con el apoyo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y otras instituciones provinciales, locales y prestadores turísticos.

A partir de esto han desplegado un operativo ampliado para la utilización de los móviles del Parque Nacional para transporte y traslado de turistas y personal de los campamentos.

Se solicita a los automovilistas y transportistas que no circulen por el tramo de la Ruta Provincial 71 en el tramo entre Bahía Rosales y Bahía Solís, ya que se encuentra intransitable debido a la visibilidad reducida por humo; y a la movilización constante de vehículos de emergencia destinados a las tareas de combate que se realizan en distintos puntos del área protegida.

Desde el mediodía se procedió a la evacuación de senderistas y acampantes de la zona de proyección de avance del fuego en Rio Arrayanes y Lago Verde por razones de seguridad.