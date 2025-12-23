Un menor de 16 años fue víctima de un robo agravado con arma blanca el lunes cerca de las 20 en Cipolletti, en inmediaciones de la rotonda de las rutas nacionales 151 y 22, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

Según informaron fuentes policiales, el adolescente caminaba por el lugar cuando fue abordado por cinco jóvenes, tres de ellos circulando en bicicleta, quienes se ofrecieron a llevarlo.

Engaño, amenaza y robo a punta de cuchillo

Ante el temor, el menor accedió. Sin embargo, al llegar a la zona del ex peaje Cipolletti–Neuquén, uno de los agresores lo amenazó con un arma blanca, momento en el que el resto del grupo se abalanzó sobre la víctima.

Qué le robaron al menor

Durante el asalto le sustrajeron:

Un teléfono celular

Una campera

Una gorra

Tras el hecho, los atacantes huyeron del lugar.

Rápida intervención policial y persecución

El adolescente logró escapar y se dirigió corriendo a la sede de la Caminera, donde denunció lo sucedido. De inmediato, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro inició un operativo de búsqueda sobre la ruta 22.

La persecución continuó incluso dentro de la provincia de Neuquén, donde los efectivos interceptaron a tres jóvenes, uno de los cuales llevaba puesta la campera de la víctima. Los otros dos integrantes del grupo lograron escapar a pie.

Tres demorados y una causa judicial abierta

Los demorados fueron identificados como:

Un mayor de 18 años , domiciliado en Neuquén

Un menor de 17 años

Un menor de 13 años, quien fue entregado al SENAF para su correspondiente intervención

Durante la requisa, la Policía secuestró tres bicicletas y una tijera corta pernos, elemento que refuerza la hipótesis de que el grupo se dedicaba al robo de bicicletas en Cipolletti.

Calificación legal

La Fiscalía abrió una causa por “robo en poblado y en banda, agravado por el uso de arma”, con intervención de los organismos judiciales y de protección de menores correspondientes.