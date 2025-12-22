¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 22 de Diciembre, Neuquén, Argentina
ESTE LUNES

Incendio en un local de ropa en Once dejó 40 personas atendidas

El siniestro ocurrió en una zona comercial y obligó a un amplio operativo de emergencia.

Por Redacción

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 14:33
Bomberos y personal de salud trabajaron en el lugar para controlar el fuego y asistir a los afectados.

Un importante incendio se desató este lunes en el barrio porteño de Once, luego de que un local de ropa se prendiera fuego y generara momentos de tensión y alarma en la zona. Como consecuencia del siniestro, al menos 40 personas debieron ser asistidas por personal de emergencia, y 11 fueron trasladadas a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle Juan José Paso, entre avenida Corrientes y Lavalle, una zona de alto movimiento comercial y peatonal. Tras el llamado de alerta, se desplegó un amplio operativo con personal del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, que trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y asistir a los afectados.

Según el parte oficial, 29 personas fueron atendidas en el lugar, mientras que 11 requirieron traslado a distintos centros de salud por inhalación de humo y otras complicaciones. Dos pacientes fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Hospital Elizalde, uno al Hospital Fernández y cuatro al Hospital Rivadavia.

Entre las personas asistidas se encontraban siete menores de edad y 33 adultos, lo que incrementó la preocupación durante el operativo. Del total, 11 eran hombres y 22 mujeres, todos atendidos de manera preventiva por los equipos médicos.

El incendio generó importantes columnas de humo, lo que obligó a evacuar la zona y cortar el tránsito de forma momentánea, mientras los bomberos lograban controlar la situación. Las causas del fuego son materia de investigación, aunque no se registraron víctimas fatales.

