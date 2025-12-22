Un importante incendio se desató este lunes en el barrio porteño de Once, luego de que un local de ropa se prendiera fuego y generara momentos de tensión y alarma en la zona. Como consecuencia del siniestro, al menos 40 personas debieron ser asistidas por personal de emergencia, y 11 fueron trasladadas a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle Juan José Paso, entre avenida Corrientes y Lavalle, una zona de alto movimiento comercial y peatonal. Tras el llamado de alerta, se desplegó un amplio operativo con personal del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, que trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y asistir a los afectados.

Según el parte oficial, 29 personas fueron atendidas en el lugar, mientras que 11 requirieron traslado a distintos centros de salud por inhalación de humo y otras complicaciones. Dos pacientes fueron derivados al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Hospital Elizalde, uno al Hospital Fernández y cuatro al Hospital Rivadavia.

Entre las personas asistidas se encontraban siete menores de edad y 33 adultos, lo que incrementó la preocupación durante el operativo. Del total, 11 eran hombres y 22 mujeres, todos atendidos de manera preventiva por los equipos médicos.

El incendio generó importantes columnas de humo, lo que obligó a evacuar la zona y cortar el tránsito de forma momentánea, mientras los bomberos lograban controlar la situación. Las causas del fuego son materia de investigación, aunque no se registraron víctimas fatales.