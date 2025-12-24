El debate por el Presupuesto 2026 en Senillosa quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que el Concejo Deliberante presentara un anteproyecto en el que reclama una partida equivalente al 10% del total del presupuesto municipal. Un total de 1365 millones de pesos para un organismo de 7 concejales, 7 asesores y 8 administrativos.

La iniciativa encendió alarmas en el Ejecutivo local y en el Gobierno provincial, en un contexto marcado por políticas de austeridad y asistencia financiera a los municipios para garantizar el pago de sueldos y el funcionamiento básico del Estado. En diálogo con la AM550, el intendente Lucas Paez cuestionó el origen del planteo, advirtió que los números no son viables para las cuentas locales y anticipó que vetará la iniciativa si es aprobada por el cuerpo legislativo.

El origen del conflicto presupuestario

La discusión por el Presupuesto 2026 en Senillosa tomó estado público luego de que el Concejo Deliberante presentara un anteproyecto que propone quedarse con el 10% del total del presupuesto municipal. La iniciativa generó un fuerte cruce con el Ejecutivo, que asegura no haber impulsado esa propuesta.

Lucas Paez fue categórico al explicar cómo se originó el planteo.

“No lo enviamos nosotros al proyecto, sino que surgió a raíz de que presentamos el Presupuesto anual para el año 2026, con sueldos establecidos para el consejo por Carta Orgánica, pero se hace un anteproyecto, se le envía al Ejecutivo, modificándolo y estableciendo el 10% de todo el presupuesto para el Concejo Deliberante”, dijo indignado el jefe comunal.

Los números del pedido legislativo

Según detalló el intendente, el anteproyecto asigna una partida anual de 1.365 millones de pesos al Concejo Deliberante, lo que representa unos 115 millones mensuales para el funcionamiento del cuerpo.

Páez explicó cómo se compone esa estructura y qué implican esos montos.

“Se asignaron 1.365 millones anuales, 115 millones mensuales, dividido en 22 personas: siete concejales, siete asesores más ocho administrativos. Cuando se hace la cuenta da esos números. Eso dice el proyecto firmado por los concejales”, detalló.

Actualmente, el salario de un concejal supera los dos millones de pesos mensuales, según precisó el intendente.

“Hoy un concejal cobra cerca de 2.100.000”, confirmó Paez.

“Si no pretenden que entre más gente, todo iría a los sueldos de los concejales”

El intendente también se refirió al destino que tendrían los fondos solicitados si no se amplía la planta del Concejo Deliberante.

“Si no entra gente, todo iría a los sueldos de los siete concejales”, dijo para comprender el porqué de las sumas solicitadas en el proyecto del Deliberante.

Ese escenario, advirtió, resulta inviable para un municipio que depende de la asistencia provincial para cumplir con sus obligaciones básicas.

Asistencia provincial y límite financiero

Páez puso el foco en la situación real de las finanzas municipales y en el acompañamiento permanente del Gobierno de Neuquén para garantizar el pago de salarios.

“Para cubrir el costo mensual de los sueldos, prácticamente todos los meses estamos siendo asistidos por la provincia, por lo que es imposible esta iniciativa”.

En ese marco, confirmó cuál será la decisión del Ejecutivo si el proyecto legislativo prospera.

El veto, confirmado

El intendente adelantó de manera explícita que el anteproyecto será vetado si es aprobado por el Concejo Deliberante, al considerar que compromete áreas sensibles del municipio.

“Tenemos posibilidad de vetarla y adelanto que, si se estiman continuar con este anteproyecto y es votado por los concejales, será vetado porque afecta muchas áreas”, dijo categórico, Lucas Paez.

El descargo del Concejo y la respuesta del Ejecutivo

Tras la polémica, el Concejo Deliberante difundió un descargo público en el que negó haber pedido aumentos salariales como condición para aprobar el presupuesto. Páez respondió con cautela, aunque volvió a remarcar que los números surgen del proyecto presentado.

“Seguro hay un error, no creo que insistan con esta postura. Me parece que hubo un error de concepto”, relativizó.

También reconoció dificultades en el vínculo institucional.

“El diálogo con la presidenta del Concejo está un poco cortado, pero eso no habilita que pidan una partida de este tipo”, reconoció Paez.

Un debate abierto en plena discusión del Presupuesto 2026

La controversia se da en pleno análisis del Presupuesto 2026, en un contexto marcado por políticas de austeridad impulsadas desde el Gobierno provincial y por la necesidad de priorizar el funcionamiento básico del municipio.

Con el veto ya anticipado, la discusión queda ahora en manos del Concejo Deliberante, mientras el Ejecutivo insiste en que los números planteados no son compatibles con la realidad financiera de Senillosa.

