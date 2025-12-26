Un incendio de gran magnitud destruyó por completo una vivienda en la zona oeste de Neuquén capital, en el sector de la Meseta, durante la mañana del miércoles. El hecho es investigado por la Justicia y habría estado vinculado a un conflicto previo entre vecinos.

El siniestro se registró cerca de las 9 de la mañana en el barrio Nueva Esperanza, en inmediaciones de la Manzana 26, y demandó un importante operativo de emergencia. Trabajaron en conjunto dotaciones del cuartel de Bomberos Gregorio Álvarez y del cuartel 6 del Hipódromo, además de personal de la Comisaría 20 y del servicio de emergencias SIEN.

Según explicó el comisario Martín Corzo, titular del cuartel de Bomberos del barrio Gregorio Álvarez, se trató de un incendio generalizado que afectó una construcción de material y una estructura precaria anexa.

“Fue un incendio totalmente desarrollado. La vivienda era de material, pero tenía una especie de galería muy casera, hecha con chapas y troncos. Los daños materiales fueron totales”, detalló Corzo a AM550.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron a un hombre mayor de edad, propietario o cuidador de la vivienda, semidesnudo y con quemaduras leves en pies y manos. “Esta persona se encontraba en el exterior, a unos 10 o 12 metros de la vivienda, con lesiones leves. Fue asistida rápidamente y trasladada al hospital Heller para curaciones”, indicó el comisario.

El fuego también alcanzó a un vehículo abandonado que se encontraba próximo a la vivienda, debido al intenso calor irradiado por las llamas.

“Se trabajó con dos líneas de ataque: una sobre la vivienda y otra sobre el vehículo para evitar la propagación”, precisó Corzo.

De acuerdo a lo informado, el hombre se encontraba solo al momento del incendio y no había otros integrantes de su familia en el lugar. Las causas del siniestro aún están bajo investigación y no se pudo entrevistar al presunto autor. “La parte judicial está a cargo del área específica de Bomberos y de la Comisaría 20. Es materia de investigación”, aclaró el jefe del cuartel.

Si bien trascendió que el hecho podría haberse originado tras un conflicto vecinal, presuntamente porque un hombre habría observado de manera inapropiada a una adolescente, esa versión no fue confirmada oficialmente y permanece bajo análisis judicial.

Corzo remarcó que las altísimas temperaturas, que en este tipo de incendios pueden superar los 600 grados, sumadas a las condiciones climáticas con algo de viento, favorecieron la rápida propagación del fuego.