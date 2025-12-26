En la tarde de Navidad, un incendio de interfaz generó temor en la zona de Ruma Andina, en Villa La Angostura, luego de que una vivienda comenzara a ser consumida por las llamas, poniendo en peligro el entorno natural adyacente. El fuego avanzó rápidamente hacia un área boscosa, generando un grave riesgo de propagación en un contexto de altas temperaturas.

La alerta sobre el incendio fue recibida a las 18:10, lo que movilizó inmediatamente a los equipos de emergencia hacia la calle Virgen de la Asunción 255. Al llegar al lugar, los bomberos constataron que el fuego afectaba ya una vivienda y se dirigía hacia el sector forestal cercano. La situación se complicaba aún más debido al clima cálido y seco de la jornada, lo que aumentaba el riesgo de que el incendio se expandiera.

Gracias a la rápida y efectiva intervención de la Brigada de Incendios y la Brigada de Parques Nacionales, lograron implementar una técnica crucial: la creación de una faja corta-fuego en los flancos izquierdo y posterior del incendio. Esta estrategia es fundamental en incendios de interfaz, donde las zonas urbanas y forestales se encuentran en contacto, y permite detener el avance de las llamas hacia el bosque.

La ejecución de la faja corta-fuego fue exitosa y permitió contener el frente del incendio, evitando que las llamas llegaran a la zona boscosa y protegiendo el ecosistema circundante. Esta intervención no solo resguardó la propiedad de los habitantes, sino que también evitó un impacto ambiental significativo en la región, que podría haberse visto gravemente afectada si el fuego hubiera alcanzado el bosque.

Las autoridades locales alertaron sobre la llegada de días más cálidos y ventosos, condiciones que podrían aumentar el riesgo de nuevos incendios. En este contexto, se hizo un llamado a la comunidad a extremar las medidas de prevención, especialmente en lo que respecta al manejo de la leña y el control de las brasas.

Las autoridades recomendaron enfriar adecuadamente las cenizas y realizar fogatas solo en lugares habilitados y bajo supervisión. Además, se enfatizó la importancia de no abandonar las zonas donde se haya hecho fuego hasta asegurarse de que las brasas estén completamente frías y apagarlas con abundante agua para evitar posibles reactivaciones.