Un conflicto por un trabajo de electricidad en el balneario de Playas Doradas derivó en una pelea brutal que terminó con la muerte de Javier Pérez, de 47 años, y con la prisión preventiva de Germán Nugarese, de 48, acusado de haberlo golpeado con un palo en la cabeza. Lo que comenzó como una denuncia policial por amenazas se transformó en un caso judicial de máxima gravedad, con carátula de homicidio.

Todo empezó el 15 de noviembre, cerca de las 21.30. Nugarese se presentó en la Subcomisaría 57° para denunciar a Pérez por amenazas y por una deuda vinculada a un trabajo eléctrico en un hotel. El trámite fue tranquilo: el denunciante expuso su versión y se retiró. Nadie imaginaba que minutos después esa calma se convertiría en el preludio de una tragedia.

Sin embargo, media hora más tarde, el mismo hombre volvió a llamar a la policía. Esta vez pedía presencia en la intersección de Farito y Jarillal. Cuando el móvil llegó, la escena era desgarradora: Pérez estaba tendido en el suelo, inconsciente, mientras el propio denunciante señalaba que se trataba del hombre al que había acusado minutos antes.

El golpe fatal y las pruebas

La víctima fue trasladada primero a la sala de auxilios, luego al hospital de Sierra Grande y finalmente derivada a Viedma, donde su estado crítico se agravó hasta que murió seis días después. En el lugar, los efectivos secuestraron un trozo de madera, el arma de la agresión, las prendas de ambos, sus celulares y un video de cámara domiciliaria que registró con claridad el ataque. Esa grabación se convirtió en una pieza clave de la investigación.

Además, los testimonios recogidos revelaron un detalle escalofriante: Nugarese habría cortado la luz desde un pilar externo, obligando a Pérez a salir de su vivienda. Fue allí donde lo esperó con el palo en la mano. La escena, según la fiscalía, muestra un nivel de premeditación que agrava aún más la acusación.

Inicialmente, el juez de Garantías Favio Corvalán formuló cargos por “lesiones graves y daños”. Pero con la muerte de Pérez, la fiscal Yanina Estela reformuló la acusación: ahora Nugarese enfrenta cargos por “homicidio en concurso ideal”. La fiscal pidió renovar la prisión preventiva por cuatro meses, hasta el 15 de abril, argumentando riesgo de entorpecimiento y antecedentes del imputado. El juez aceptó y ordenó que continúe detenido en el Complejo Penal Nº 1 de Viedma.

El defensor oficial Camilo Curi intentó frenar la medida, alegando problemas de salud y solicitando prisión domiciliaria con controles. Sin embargo, tras un cuarto intermedio, el magistrado ratificó la continuidad de la detención.