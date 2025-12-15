Playas Doradas se vistió de fiesta el 13 de diciembre para dar inicio a la temporada de verano 2025/2026. El gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, encabezaron un acto cargado de gestos políticos y promesas de infraestructura, en uno de los períodos más importantes del año para la economía provincial.

Weretilneck destacó el rol estratégico de la costa atlántica y aseguró que las inversiones buscan mostrar el potencial de la región a quienes transitan la Ruta 3. “La diferencia está en cómo tratamos a nuestros visitantes”, dijo, augurando una temporada “excelente y positiva”.

Fernández, por su parte, invitó a disfrutar de “un lugar único de Río Negro” y celebró la apertura de la temporada como oportunidad para posicionar al balneario.

Durante la jornada se inauguró una nueva oficina de informes turísticos y el Camping Municipal “Patagonia”, claves para mejorar la atención a visitantes. Además, se firmó el contrato de obra para ampliar la red de gas natural, que beneficiará a familias y edificios públicos como la Policía y el Centro de Salud.

El gobernador también dejó habilitado el nuevo Centro de Informes Turísticos en Sierra Grande, en el cruce de las rutas 3 y 5, pensado como punto de referencia para quienes buscan conocer la propuesta turística local.

El acto contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, legisladores e intendentes de localidades cercanas.

Con este lanzamiento, el oficialismo apuesta a que Playas Doradas se convierta en el epicentro del turismo rionegrino y en un motor económico que alivie tensiones políticas y sociales de cara a un 2026 cargado de desafíos.