Viernes 26 de Diciembre
Tragedia en Nochebuena

Una mujer de 81 años falleció en Despeñaderos: se atragantó con la cena de Nochebuena

El incidente ocurrió en la ciudad cordobesa mientras compartía en familia. A pesar de los intentos por liberar las vías respiratorias y el traslado urgente al hospital, la mujer murió al llegar sin signos vitales.

Por Redacción

Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 12:21
Mujer de 81 años falleció en Despeñaderos tras atragantarse en Nochebuena

En la localidad cordobesa de Despeñaderos, una mujer de 81 años perdió la vida el 24 de diciembre tras atragantarse con la comida durante la cena de Nochebuena en compañía de su familia.

El episodio comenzó cuando la mujer empezó a realizar gestos de desesperación que fueron rápidamente detectados por uno de sus hijos, quien alertó a los demás familiares presentes en el domicilio.

Ante la situación, sus familiares intentaron asistirla aplicando maniobras para liberar las vías respiratorias obstruidas por la comida. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron revertir la situación.

Decidieron entonces trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia, donde los profesionales médicos constataron que la paciente ingresó sin signos vitales, confirmando su fallecimiento.

Este trágico suceso pone en evidencia los riesgos de atragantamiento en personas mayores y la importancia de conocer técnicas de primeros auxilios en casos de obstrucción de las vías respiratorias.

