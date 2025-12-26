En la localidad cordobesa de Despeñaderos, una mujer de 81 años perdió la vida el 24 de diciembre tras atragantarse con la comida durante la cena de Nochebuena en compañía de su familia.

El episodio comenzó cuando la mujer empezó a realizar gestos de desesperación que fueron rápidamente detectados por uno de sus hijos, quien alertó a los demás familiares presentes en el domicilio.

Ante la situación, sus familiares intentaron asistirla aplicando maniobras para liberar las vías respiratorias obstruidas por la comida. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron revertir la situación.

Decidieron entonces trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia, donde los profesionales médicos constataron que la paciente ingresó sin signos vitales, confirmando su fallecimiento.

Este trágico suceso pone en evidencia los riesgos de atragantamiento en personas mayores y la importancia de conocer técnicas de primeros auxilios en casos de obstrucción de las vías respiratorias.