Una mujer de 37 años se encuentra desaparecida desde la Nochebuena en la provincia de Neuquén y es buscada desesperadamente por la Policía.

De acuerdo a la información, María Soledad Constancia Marty fue vista por última vez en un domicilio de la calle Yapu Manzana 40, situado en el barrio Valentina Norte Rural.

La familia radicó la denuncia por “averiguación de paradero” y las autoridades no lograron ubicarla hasta el momento.

Personal de la Oficina de Violencia y Desaparición de Personas realiza los rastrillajes en la zona, al tiempo que el Juzgado de Familia investiga el caso.

Según trascendió, la damnificada tiene cabello oscuro y largo, ojos marrones, mide 1,65 metros de estatura y es de contextura delgada.

Ante cualquier dato certero, la Policía pidió que los vecinos acudan a la comisaría cercana o llamen al 2994 56-9787.