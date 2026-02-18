La ciudad de Neuquén comenzó una de las entregas más esperadas por las familias: el nuevo boleto estudiantil Neuquino y los kits escolares para el ciclo lectivo 2026. La entrega de las tarjetas comenzó este miércoles, mientras que los kits se comenzarán a distribuir mañana, en diferentes puntos de la ciudad, facilitando el acceso de los estudiantes a su transporte y los materiales necesarios para el inicio de clases.

María Pasqualini, Secretaria de la Jefatura de Gabinete, brindó detalles en diálogo con Pancho Casado por AM550, y explicó que el horario de entrega de las tarjetas es de 8 a 17 en varias sedes de la ciudad. Los estudiantes deben retirar su boleto en la sede que hayan elegido durante el trámite de inscripción, el cual se realizó a través de la plataforma Muni Express.

“Ya tenemos alrededor de 20.000 estudiantes inscritos, aunque la inscripción sigue abierta para quienes aún no hayan completado su trámite. Este año se espera un número similar al del ciclo pasado, donde 47.000 estudiantes fueron beneficiarios del boleto estudiantil”, destacó Pasqualini.

Este beneficio está dirigido a estudiantes de nivel primario y secundario. En tanto, los estudiantes universitarios podrán tramitar el boleto a partir de marzo, cuando presenten su certificado de alumno regular.

Distribución de los kits escolares

A partir de mañana, comenzará también la entrega de los kits escolares, que este año incluyen útiles y materiales adecuados para cada nivel educativo. El kit se entregará junto con la tarjeta del boleto estudiantil, siempre que el trámite haya sido realizado previamente.

Los kits se distribuirán entre 8 y 17 horas en cuatro puntos clave de la ciudad: el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Oeste, la Municipalidad y la Sala de Elaboración STAC, ubicada cerca del Hospital Heller. Pasqualini recalcó que para retirar el kit deben tener la tarjeta escolar.

Un esfuerzo continuo de la Municipalidad

Desde hace varios años, la Municipalidad de Neuquén trabaja para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos necesarios para iniciar el ciclo lectivo de la mejor manera posible. Este año, el número de kits a entregar aumentó considerablemente: se prevé que entre 38.000 y 40.000 kits sean distribuidos.

Los kits varían según el nivel educativo: los estudiantes de nivel inicial recibirán mochilas, pecheras, crayones, témperas y cuadernos; los de primaria, mochilas, guardapolvos, cuadernos, lápices, sacapuntas y biromes; y los de nivel secundario y escuelas técnicas, mochilas, guardapolvos, carpetas y otros materiales específicos para cada modalidad. Además, este año se entregarán kits a los estudiantes de la EPA, la única escuela agropecuaria de la zona, adaptados a sus necesidades.

“El crecimiento de la matrícula escolar es constante y, año a año, entregamos más boletos y más kits escolares. Es un esfuerzo conjunto para asegurar que nuestros estudiantes puedan acceder a sus clases sin dificultades”, concluyó Pasqualini.

Con este programa, la Municipalidad busca facilitar el acceso de todos los estudiantes a la educación, independientemente de su situación económica, garantizando que inicien el ciclo lectivo con lo necesario para aprender y desarrollarse.