Balance turístico en Neuquén: estiman ingresos por $250.000 millones en lo que va de la temporada

El subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano habló en el programa La Primera Mañana que conduce Pancho Casado y se emite por AM550 y realizó un balance del movimiento turístico el último fin de semana en la Provincia, donde se superó el 80% de ocupación y se generaron ingresos por encima de los $25.000 millones.

“Es de esas temporadas que no queremos que se terminen, ha sido un fin de semana largo muy importante para el sector turístico, creo que esperado por todos, con números muy buenos superando el promedio a nivel nacional. Estamos con una tendencia muy positiva con ocupación plena en muchos destinos, Aluminé tuvo una ocupación por encima del 90%, en la Capital se registraron niveles superiores al 80%. Neuquén se transformó en una ciudad turística que tiene actividades que cada vez traccionan más”, expresó el funcionario en primera instancia.

Sobre la temporada de verano en general, Sciacchitano comentó: “Creemos que ingresaron cerca de $250.000 millones a la Provincia. El verano se caracteriza por su diversidad de oferta y destinos, además de prestadores de servicios. Hay que reforzar mucho el invierno, que requiere de previsibilidad por su dinámica y por la dependencia del factor climático”.

En esa línea agregó: “La dinámica que tiene la temporada invernal cuenta con un público acotado, la idea es diversificar más la oferta con otras actividades que complementen a los deportes en la nieve. Para marzo tenemos reservas, también para la segunda quincena de febrero con un piso superior al 50%. El mes que viene tenemos eventos”.

