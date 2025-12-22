La causa por venta de drogas en Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo judicial. En las últimas horas, la Justicia Federal procesó a una mujer señalada como cómplice directa de Verónica “la Tía” Morales, una figura conocida en el ambiente del narcomenudeo local. Además del procesamiento, se ordenó el decomiso del auto que utilizaba para repartir estupefacientes.

La imputada es Gilda Victoria Vázquez, de 33 años, oriunda de Neuquén capital, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el operativo también se le incautaron más de 600 mil pesos en efectivo, presuntamente provenientes de la actividad ilícita.

Escuchas, seguimientos y un rol clave

La investigación fue desarrollada por la Prefectura Naval Argentina y se inició en febrero de este año, a partir de tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos y escuchas telefónicas. Los investigadores lograron establecer que Vázquez utilizaba su vivienda como punto de venta y que la demanda de droga era constante.

Entre los mensajes interceptados, una frase se repetía como síntoma de la operatoria diaria: “¿Estás activa o no?”, una consulta habitual de los compradores para confirmar si había droga disponible.

Con el avance de la pesquisa, los efectivos detectaron que Verónica “la Tía” Morales había trasladado parte de su estructura de venta al domicilio de Vázquez, lo que terminó de confirmar su rol dentro de la red narco.

El allanamiento y el golpe al delivery

El 22 de febrero, Prefectura concretó el allanamiento en la vivienda de la imputada. Allí se secuestraron más de 100 gramos de cocaína fraccionada, una balanza de precisión, teléfonos celulares, un handy, una importante suma de dinero en efectivo y un Ford Fiesta.

Según la investigación, el vehículo era utilizado para el reparto de drogas bajo la modalidad delivery, una práctica cada vez más habitual en causas de narcomenudeo para reducir riesgos y ampliar la clientela.

“La Tía”, jefa de la banda

En el marco de la misma causa, la Justicia determinó que Verónica Morales era quien planificaba y dirigía las maniobras de venta, funcionando como cabeza de la organización. Días atrás, “la Tía” fue condenada por narcotráfico y, al igual que su cómplice, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria.

El avance judicial marca un nuevo golpe contra el narcomenudeo en Villa La Angostura, una problemática que sigue generando preocupación en la comunidad y mantiene activas varias investigaciones federales en la región.