La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un joven de 22 años en el barrio de Palermo, Buenos Aires, acusado de hackear cuentas bancarias por un monto estimado en $275 millones. La causa se inició en octubre de 2024 y se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, bajo el juez Santiago Macchi.

Según el parte policial, la investigación comenzó cuando una empresa de La Rioja, dedicada a la construcción, denunció transferencias irregulares realizadas desde sus cuentas bancarias a una SRL mediante un banco estatal. Posteriormente, los fondos fueron redistribuidos en giros de menor cuantía hacia distintas cuentas vinculadas al detenido.

Seguimiento y captura

El acusado frecuentaba varios domicilios en Palermo y utilizaba transporte público de la zona. La PFA lo identificó en la calle y lo aprehendió en Bulnes al 1200. El joven quedó detenido y a disposición de la justicia.

Implicaciones legales

El caso se encuadra en el delito de defraudación en perjuicio de una empresa, con un monto millonario involucrado. La investigación sigue abierta para determinar la participación de terceros y la recuperación de los fondos sustraídos.