Cipolletti se prepara para vivir la 40ª Corrida de la ciudad y lo hará con una presentación callejera prevista para este viernes a las 10 en el parque Eric Rosauer.

El espacio verde de la Mengelle y Mariano y Moreno ha sido un punto histórico del evento, además de ser el lugar de partida para los vecinos aeróbicos que ahora se multiplican por miles y se distribuyen por diferentes barrios. También en este mismo lugar se concentraron por años las inscripciones gratuitas, hasta que llegó internet y aparecieron los grandes sponsors.

El Rosauer o el Meteorológico es un espacio cercano al sentimiento de La Corrida que vivirá un momento histórico el próximo 7 de marzo con la modalidad familiar de los 4 kilómetros y la elite de 10 mil metros por las calles locales.

El parque Eric Rosauer, punto neurálgico de la ciudad de Cipolletti y de su Corrida.

Para la ocasión, la Dirección General de Deportes cipoleña tiene previsto presentar las remeras oficiales que lucirán los corredores. Se apunta a superar las 16 mil personas en línea de partida entre ambas pruebas, con punto de inicio en la zona de la Terminal (calle Pacheco).

Entre las sorpresas también se esperan por nombres emblemáticos de la competencia, reservados por los encargados del protocolo que comenzarán a develarlos en la conferencia de prensa prevista para el inicio del fin de semana largo del carnaval.

Con mascota incluida

Una de las novedades para la ocasión es la creación de la mascota oficial de La Corrida: “Cipolito” que ya ha venido protagonizando varias campañas de difusión, pero en formato digital.

Cipolito, el cuis de peluche que se convirtió en mascota oficial de La Corrida de Cipolletti.

Los niños y no tan niños podrán fotografiarse junto al tierno cuis de peluche por la zona del rosedal, del monumento a los italianos y en las calles de los circuitos aeróbicos que rodean a los remodelados juegos infantiles.

Luqueado de atleta, “Cipolito” comenzará a viralizarse con el paso de los días porque tiene previstas diferentes salidas para ayudar en la difusión de la prueba.

Como cada año, la modalidad participativa será gratuita y no competitiva. Los 10K cronometrados sí tendrán costo (se conocerá el valor el viernes) y además de una prenda diferente a los 4K, contará con el servicio de chips para controlar los tiempos oficiales. Ya hubo un pequeño adelanto de 200 cupos que a modo de promoción tuvo un valor de $35.000 por atleta.

La gran ausencia será la propuesta cultural que se insinuó a comienzos de Siglo, contratando bandas nacionales que convocaron a miles en el predio que ahora pertenece a Servicios Públicos (Rivadavia y Pacheco). Por cuestiones económicos quedó en desuso a la vuelta de la pandemia.