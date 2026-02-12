El gobierno de la provincia del Neuquén puso en marcha la primera etapa de la obra de desagües pluvioaluvionales en la localidad de Aluminé, una intervención considerada estratégica para prevenir anegamientos y mejorar el escurrimiento del agua en sectores urbanos. El proyecto se enmarca en la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura urbana frente a eventos climáticos extremos.

La ejecución de la obra fue garantizada a través del decreto 1368/25, mediante el cual la Provincia aseguró el financiamiento necesario para avanzar con una iniciativa que había sido priorizada por el gobierno municipal. Esta decisión permitió reactivar y asegurar la continuidad de los trabajos, que habían quedado paralizados en 2023, dando respuesta a un reclamo histórico de las y los vecinos de la Región del Pehuén.

El intendente de Aluminé, Diego Victoria, confirmó el inicio de los trabajos y subrayó la importancia de anticiparse a los fenómenos meteorológicos intensos. “En un contexto climático que se prevé cada vez más extremo, hay que anticiparse”, señaló, al remarcar que la obra fue diseñada para que la lluvia deje de representar un riesgo para la comunidad y reducir el impacto de las tormentas sobre la trama urbana.

La inversión destinada a esta etapa asciende a 3.100 millones de pesos e incluye la ejecución de 4.879 metros lineales de cordón cuneta para mejorar el escurrimiento, la demolición y reconstrucción de 129 metros lineales existentes y la construcción de 616 metros lineales de badenes en cruces de esquinas. Además, se prevé la pavimentación de 5.032 metros cuadrados con concreto asfáltico sobre base y subbase granular, con el objetivo de ordenar el tránsito y optimizar el drenaje de agua de lluvia.

Las tareas abarcan la pavimentación de las calles Torcuato Modarelli (entre Conrado Villegas y Cordón Flores), Cacique Saihueque (entre Torcuato Modarelli y Primeros Pobladores) y Pioneros Patagónicos (entre Torcuato Modarelli y Gregorio Álvarez y Monseñor Cagliero). Desde el municipio destacaron el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa y del Gobierno provincial, y remarcaron que se trata de “obras que construyen futuro” para el bienestar y la seguridad de las y los vecinos de Aluminé.