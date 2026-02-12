Personal policial de Neuquén, dependiente del CENAF de Rincón de los Sauces, llevó adelante un allanamiento clave en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta, con resultados relevantes para el avance de la causa.

El procedimiento se realizó este jueves al mediodía, bajo una orden judicial. El operativo fue desarrollado por personal policial bajo la coordinación de autoridades de la unidad, quienes actuaron conforme a los lineamientos legales vigentes.

Durante la diligencia se identificó a las personas presentes en el domicilio allanado y se procedió a la detención de un joven vinculado al hecho investigado.

También en el allanamiento del lugar lograron el secuestro de un arma de fuego tipo revolver y de armas de fabricación casera, elementos de relevancia que quedaron a disposición de la Justicia.

Destacaron que este tipo de acciones sirven para prevenir delitos, sacar armas de circulación y fortalecer la seguridad en la comunidad, reflejan el trabajo articulado entre la Policía del Neuquén y el Poder Judicial.