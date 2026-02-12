Continúan los incendios en Chubut y a pesar de la magnitud y el daño en miles de hectáreas, la naturaleza ha ayudado con precipitaciones que comenzaron a registrarse desde este martes en la provincia.

Tras más de un mes sin lluvia, comenzaron a llegar algunas precipitaciones que fueron más de lo esperado y ayudaron a aliviar los trabajos de los brigadistas. Los registros indican que cayó un promedio acumulado de entre 30 a 40mm en las zonas afectadas, a la vez que se registraron nevadas en las zonas altas de los cordones montañosos.

Desde Parque Nacional Los Alerces, detallaron este jueves que las lluvias registradas favorecieron el descenso de las temperaturas y el aumento de humedad en los zonas afectadas, con un impacto positivo sobre los sectores activos del incendio. Por el momento el fuego está en estado "contenido".

Esto implica la realización de evaluaciones sobre las condiciones de seguridad para los brigadistas, dado que las precipitaciones modifican el suelo de las sendas, líneas de defensa y vías de escape.

En cuanto al incendio en Puerto Patriada, la provincia aseguró que el fuego está 100% controlado tras los cambios en las condiciones climáticas y el intenso trabajo de los brigadistas.

En esta zona se estima que el incendio afectó una superficie estimada de 30.677 hectáreas de arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Por otro lado, en la región aún permanece activo el foco en la zona de “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”, con más de 200 hectáreas de bosque nativo afectadas.