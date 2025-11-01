La ciudad de Neuquén se encuentra conmocionada tras el asesinato de un joven de 29 años ocurrido en la madrugada del sábado en el barrio Don Bosco. La víctima fue identificada como Ale Gago.

Según informó el comisario Simón Juárez, el hecho sucedió alrededor de las 5 de la mañana en la calle José Domene, a metros de la intersección con Olta. Personal de la Comisaría 41 acudió al lugar luego de recibir un llamado que alertaba sobre una gresca en la vía pública.

Al llegar, los efectivos encontraron a Gago tendido en la calle con una herida de arma blanca y convocaron al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), cuyo personal confirmó su fallecimiento en el lugar.

Sospechoso detenido y medidas policiales

El principal sospechoso del crimen fue demorado y permanece bajo custodia mientras continúan las tareas de recolección de pruebas. Estas incluyen el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos del hecho.

Según el comisario Juárez, víctima y agresor se conocían y mantenían una disputa desde principios de año. “La víctima se acercó al domicilio del sospechoso y le recriminó algo. Fue en ese contexto que se produjo el ataque con arma blanca”, detalló.

Los primeros informes forenses señalan que la herida mortal fue provocada por una puñalada en la espalda.

Conmoción entre vecinos y familiares

Durante la mañana, vecinos y familiares de Gago se concentraron en la zona, visiblemente afectados por lo ocurrido. El caso generó una fuerte sensación de inseguridad en el barrio, que solicitó una mayor presencia policial en las calles.