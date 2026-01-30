En una vivienda de un barrio de San Martín de los Andes, un hombre intentó asesinar a su propia madre. Armado con un cuchillo y tras entrar por la fuerza a la casa, desplegó una impresionante exhibición de violencia, tratando de ahorcar a la mujer, asestándole varios puntazos con el cuchillo. No logró completar su tarea porque otros intervinieron, hasta que finalmente la policía lo detuvo, en plena madrugada del jueves.

El hecho ocurrió en el barrio Gobernadores Neuquinos, de la ciudad lacustre cordillerana. El criminal, identificado por la fiscalía con la sigla M.A.R, derribó la puerta de la vivienda, de la que había sido excluido por orden judicial tras episodios de violencia. La puerta estaba asegurada por una heladera a modo de traba, de impedimento, pero aun así el violento consiguió entrar a la casa.

La víctima que era objetivo de M.A.R dormía junto a un nieto. El hombre entró volteando puerta y heladera y enseguida buscó a su madre. La tomó del cuello, con la supuesta intención de quebrarlo, o asfixiar a la mujer. Como ésta se resistió, y al ver que no lograba su propósito, el enfurecido sujeto arremetió con el cuchillo, y le infirió a la víctima múltiples lesiones.

Otro hombre, que estaba en la casa, intervino, y se trabó en pelea con el agresor, quien lo sometió golpeándolo fuertemente en el rostro, varias veces. Una mujer que también estaba en la vivienda, logró salir de ella en medio del pandemónium violento, y pedir auxilio. Eran las tres de un día que había empezado muy mal en el barrio del sugestivo nombre.

El homicida en potencia, ya perdido del todo, abandonó el intento de matar a su madre. Se recluyó en la cocina de la vivienda, armado con el cuchillo. Allí lo encontró la policía: lo redujo y se lo llevó detenido.

El fiscal Hernán Scordo (foto) le formuló cargos. Le atribuyó “haber ingresado al domicilio de su progenitora, del cual había sido excluido horas antes por orden judicial, y haber intentado matarla tras agredirla con un cuchillo y provocarle múltiples lesiones”, según se informó oficialmente.

El imputado había desobedecido una orden del juez de Familia Luciano Zanni, dictada horas antes del hecho, que había dispuesto su exclusión del hogar, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su madre y la prohibición “de ejercer actos de intimidación, perturbación o violencia por el plazo de seis meses”. La medida había sido notificada a M.A.R. a las 0:52 del mismo 29 de enero, es decir, poco antes de que efectuara su raid de violencia. Es una prueba más de la muy habitual inutilidad de tales acciones que definen generalmente los jueces de Familia.

Scordo solicitó un plazo de tres meses para concluir la investigación y pidió que M.A.R quede detenido en prisión preventiva por dos meses. El juez de garantías, Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos, impuso la prisión preventiva, pero solo por un mes.