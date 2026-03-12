La convivencia en Gran Hermano cruzó un límite que el programa decidió no tolerar. Una frase de Carmiña Masi dirigida a su compañera Jenny Mavinga desató una fuerte polémica dentro de la casa y obligó a la producción a intervenir con una sanción que terminó definiendo su salida del reality.

El episodio ocurrió durante una conversación entre participantes en la que la periodista paraguaya hizo una referencia que rápidamente generó incomodidad. En medio del intercambio, Carmiña Masi lanzó una frase que remite a la esclavitud: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.

La situación no quedó encerrada dentro de la casa. Apenas el fragmento comenzó a circular en redes sociales, la reacción del público fue inmediata y el tema se instaló en el debate alrededor del programa. Durante la gala, el conductor Santiago del Moro tomó la palabra para contextualizar lo ocurrido y anticipar que el tema no sería tratado como un simple conflicto entre participantes. “Gran hermano nos pone espejos. Hay cosa que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tiene vuelta atrás: el racismo es una de esas”.

Después de esa introducción, la voz del programa se dirigió directamente a la participante. Gran Hermano explicó que lo ocurrido superaba cualquier discusión habitual dentro del juego. “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo que recibirás una seria sanción. Antes de anunciarla, permítanme todos decir: yo no soy un educador ni quiere impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación”.

La advertencia no quedó solo en la sanción. El mensaje incluyó una reflexión sobre el tipo de convivencia que el reality pretende sostener dentro de la casa. “No vengo a educar, pero acá mandó yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro. En el mundo el racismo sigue existiendo. En el mundo se mira al otro como un enemigo, con desprecio. En mi casa quiero que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspuestos”.

El programa también subrayó la gravedad específica del comentario dirigido a Jenny Mavinga y explicó por qué la situación no podía relativizarse. “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de tema no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre. Analicé cada palabra que dijiste y no hay dudas de la gravedad de los que has dicho. El reglamento de Gran Hermano no admite comportamientos de estas características”.

La decisión final llegó inmediatamente después de ese mensaje. Gran Hermano comunicó que Carmiña Masi quedaba expulsada del programa y debía abandonar la casa en ese mismo momento: "Mi decisión es que a partir de este momento debes abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches".