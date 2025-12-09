La Municipalidad de Neuquén habilitó el nuevo semáforo en la intersección de Arabarco y Avenida del Trabajador, una intervención clave para mejorar la seguridad vial en uno de los tramos más conflictivos del corredor del Metrobus. La medida se complementa con cambios en los sentidos de circulación de varias calles que vinculan a los barrios El Progreso y Villa Ceferino, respuesta directa a los reclamos vecinales por maniobras peligrosas y alta siniestralidad.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, explicó que la zona era hasta ahora “un punto rojo de siniestralidad”, debido a giros y cruces que derivaban en despistes, choques y vuelcos. Entre los cambios más importantes se destaca la modificación del sentido de Arabarco desde Antártida Argentina, y de Manuel Rodríguez en el mismo tramo, con el objetivo de “reordenar el flujo y hacerlo más seguro y fluido”.

Un semáforo para reemplazar un giro peligroso

La instalación del semáforo surgió como respuesta al riesgoso giro a la izquierda sur–norte sobre el Metrobus en la esquina de Manuel Rodríguez, donde se acumulaban maniobras bruscas y accidentes. Con el nuevo esquema, se eliminó ese giro y se creó una nueva apertura en Arabarco, que ahora permite una conexión segura entre los barrios.

Además, se incorporó la calle Canaan Sapag como vía anexa, con una calzada ampliada para absorber mayor caudal y acompañar la redistribución vehicular.

Rueda Cáceres explicó las mejoras en la zona del Metrobus.

Nuevos sentidos para ordenar el tránsito

Para darle coherencia al circuito, el Municipio extendió los sentidos únicos: Manuel Rodríguez (norte–sur) y Arabarco (sur–norte), ambos hasta Juan José Castelli.

Esta reorganización integra ambos barrios bajo un mismo esquema vial, reduciendo riesgos y mejorando la fluidez en los cruces semaforizados.

Rueda Cáceres indicó que durante la semana inspectores municipales monitorearán el funcionamiento del nuevo sistema, por lo que pidió a los vecinos “extrema precaución” al circular por el sector.

Camino a una red semafórica inteligente

Las mejoras se inscriben en un proceso mayor de modernización. Neuquén avanza en el Plan de Semaforización Inteligente, actualmente en licitación, que prevé incorporar tecnología adaptativa para ajustar los tiempos semafóricos según el flujo real de tránsito. La primera etapa se aplicará sobre avenida Mosconi, ingreso de más de 70 mil vehículos diarios desde Río Negro y Plottier.

Con estas intervenciones, la ciudad apuesta a una movilidad más segura, ordenada y acorde al crecimiento urbano.