Lo que debía ser una noche de festejo terminó convertido en un episodio de horror. Una mujer que celebraba el día del hincha de Boca Juniors en Bariloche fue atacada por su expareja con un arma blanca. El hombre fue imputado por tentativa de femicidio y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió entre las 22 y 23 horas del 12 de diciembre, en la plaza ubicada frente a la Escuela de Arte “La Llave”, sobre calles Sobral y Onelli. La víctima estaba junto a una amiga y otras personas disfrutando del encuentro cuando, de manera sorpresiva, su expareja apareció y la atacó. Con un cuchillo, le asestó una puñalada en el abdomen que le provocó lesiones internas de extrema gravedad.

La escena se volvió caótica. Testigos presenciales y amigas de la víctima señalaron al agresor como autor del ataque. La mujer cayó herida y fue trasladada de urgencia al hospital, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. Los médicos confirmaron que sufrió daños en órganos vitales y un cuadro de shock hipovolémico. La rápida atención evitó un desenlace fatal, aunque su estado sigue siendo crítico y con riesgo cierto de vida.

El Ministerio Público Fiscal enmarcó el hecho en una situación de violencia de género crónica y sistemática, marcada por agresiones reiteradas durante la relación previa. La madre de la víctima declaró sobre los antecedentes de violencia y el estado delicado de su hija, mientras organismos especializados concluyeron que la mujer se encuentra en un escenario de altísimo riesgo.

Durante la audiencia, el juez de Garantías validó la detención y dio por formulados los cargos: homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido mediando violencia de género, en grado de tentativa. El imputado fue derivado al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y permanecerá bajo prisión preventiva hasta el 15 de abril del próximo año.