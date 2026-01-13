La Dirección Provincial de Protección al Consumidor del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos sancionó a “Sol del Plata Empresa Constructora S.A.” por graves incumplimientos en contratos de construcción de viviendas prefabricadas.

Se le impusieron multas que superan los 17 millones de pesos, por incumplimientos de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N.º 24.240. Las sanciones se dictaron tras dos reclamos formales de consumidores neuquinos, quienes denunciaron haber abonado la totalidad del valor de sus viviendas sin que la empresa cumpliera con la fabricación ni la instalación en los plazos acordados, ni brindara respuestas ante los reiterados reclamos.

En el primero de los casos, la empresa fue multada con $9.494.608, equivalentes a 8 canastas básicas totales para un hogar tipo 3, luego de comprobarse que la vivienda contratada en diciembre de 2022 debía ser entregada en septiembre de 2023, lo que nunca ocurrió. A pesar de haber sido debidamente notificada, la firma no se presentó a las instancias conciliatorias ni realizó descargos, optando por el silencio.

En el segundo caso, el organismo impuso una multa de $7.659.894, equivalente a 6 canastas básicas, por un contrato de mayo de 2022, cuya obra fue iniciada y posteriormente abandonada, sin cumplir con la entrega pactada a los 180 días. Explicaron que la empresa argumentó falta de fondos, pero nunca dio respuesta formal ni compareció ante la autoridad de aplicación.

En ambos expedientes, se acreditó la infracción a los artículos 4°, 10 bis y 19 de la Ley 24.240, vinculados al deber de información, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el respeto por los plazos acordados.

Desde el organismo provincial se recordó que las sanciones tienen una finalidad disuasiva y ejemplificadora, y buscan proteger a las y los consumidores frente a prácticas que vulneran derechos básicos.

Asimismo, se informó que “Sol del Plata Empresa Constructora S.A.” fue incorporada al Registro de Infractores, y que las multas deberán actualizarse al valor vigente de la canasta básica al momento de su efectivo pago.

Por último, desde Protección al Consumidor, se recomienda a la ciudadanía que se encuentra en la búsqueda de una vivienda prefabricada para la compra, verificar antecedentes de las empresas, exigir contratos claros y denunciar cualquier incumplimiento a través de los canales oficiales del organismo provincial.

Misma situación en Río Negro

Lo mismo ocurrió hace meses en la oficina de Cipolletti, la cual repentinamente cerró sus puertas sin ninguna explicación. La mayoría de quienes compraron en esa sede también fueron estafados y, aunque abonaron, nunca vieron sus casas instaladas.

La polémica estalló en abril del 2025, cuando más de 60 familias se encontraron con que la oficina de casas prefabricadas había desaparecido. Un mes después, brindaron un comunicado expresando que habían cerrado por problemas económicos, que no se trataba de una estafa y que seguían funcionando y hablando con cada cliente.

Sin embargo, hasta el día de hoy hay familias que a más de cinco años de la compra no tienen novedades de su casa, una inversión enorme que hicieron pensando en su futuro y que se vio totalmente frustrada.