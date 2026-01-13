El trágico accidente ocurrido este domingo en la avenida Mosconi de Neuquén, que dejó como saldo la muerte de un ciclista, sigue bajo investigación por parte de la Justicia, que busca esclarecer los detalles de la dinámica del choque. La víctima fue identificada este martes como Lautaro Andrés Pino, un joven de 19 años que intentó cruzar la avenida en dirección norte cuando fue atropellado por un auto.

El accidente sucedió alrededor de las 9:40 en el cruce de la avenida Mosconi y la calle O'Connor, en las cercanías del acceso a Valentina Sur. Según el comisario Pablo Encina, coordinador Operativo de Tránsito, el siniestro ocurrió cuando un Ford Ka, conducido por un hombre de 41 años, colisionó con la bicicleta de Pino, quien sufría lesiones graves tras el impacto.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el joven fue declarado muerto en el lugar por el médico del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN), quien constató que no había posibilidades de traslado.

El impacto ocurrió mientras el joven ciclista intentaba cruzar la avenida, un tramo que generalmente presenta alto volumen de tráfico. A raíz del accidente, se solicitó la presencia de la Policía para realizar los peritajes correspondientes, mientras que la fiscal del caso, Lucrecia Sola, ordenó la autopsia del cuerpo de la víctima para establecer si existieron factores adicionales que influyeran en la tragedia.

El conductor del Ford Ka, por su parte, quedó involucrado en la investigación, y las autoridades siguen recabando información para determinar las responsabilidades del hecho.