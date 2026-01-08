Un episodio ocurrido a plena luz del día volvió a poner el foco en el riesgo que representa la circulación de armas ilegales en la vía pública. La intervención de la Policía de Neuquén permitió frenar una situación que generó fuerte preocupación en un barrio de Cutral Co.

El procedimiento se inició tras un llamado que alertó sobre la presencia de personas en actitud sospechosa en la zona urbana.

Un intercambio que no pasó desapercibido

El hecho se registró durante la mañana, cuando personal policial comenzó a recorrer el sector tras recibir una advertencia telefónica. Al llegar a inmediaciones de una plaza del barrio General San Martín, los efectivos observaron una escena que llamó de inmediato su atención.

Un hombre entregó un objeto a una mujer, quien lo ocultó rápidamente dentro de una bolsa. La maniobra, realizada en un espacio público, activó la intervención preventiva del personal policial.

La intervención y el hallazgo

Los efectivos interceptaron a ambas personas y solicitaron que exhibieran el contenido de la bolsa. En principio las personas se resistieron y hubo una discusión, pero tras una inspección de seguridad, se constató que en su interior había un arma de fuego tipo revólver.

Ante esta situación, se procedió a la demora del hombre y la mujer involucrados, además del secuestro inmediato del arma, para evitar cualquier riesgo mayor.

Intento de entorpecer el procedimiento

Durante el operativo, una tercera persona intentó retirar una motocicleta que se encontraba junto a los demorados. Esa acción fue interpretada como un intento de entorpecer el procedimiento policial, por lo que también fue demorada de manera preventiva.

La rápida reacción permitió asegurar la escena y completar el procedimiento sin que se registraran incidentes mayores.

Trabajo coordinado en la Comarca

En el operativo intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico Cutral Co, la Comisaría 15 y personal de Tránsito de Plaza Huincul, dependientes de la Dirección de la Comarca.

El procedimiento dejó al descubierto una situación que genera rechazo y repudio: la posible comercialización de armas de fuego en espacios públicos. La intervención policial evitó que el arma continuara circulando y puso el hecho a disposición de la Justicia para su investigación.