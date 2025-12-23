El robo, en horario bancario y a plena luz del día

El asalto ocurrió cerca de las 13 en la sucursal del Banco Credicoop ubicada en el microcentro, en un momento en el que la entidad se encontraba atendiendo al público. Una pareja ingresó al local, se dirigió al sector de cajas y, mediante amenazas simulando portar armas de fuego, logró que una empleada entregara dinero en efectivo.

El botín fue estimado en alrededor de un millón de pesos. Tras concretar el robo, los autores se retiraron rápidamente del banco y escaparon a pie, sin utilizar ningún tipo de movilidad.

La plata no aparece y es el principal foco de la causa

A pesar de la rápida detención de los responsables, el dinero robado no fue recuperado hasta el momento. El fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, confirmó que ese es hoy el eje central de la investigación.

“Por el momento el dinero no ha aparecido”, señaló el fiscal en diálogo con AM550, y explicó que los autores tuvieron un margen de tiempo posterior al asalto para disponer del efectivo antes de ser detenidos.

Los minutos posteriores y el recorrido que los delató

Luego del robo, la pareja se desplazó por varias calles del centro. Durante la huida se cambiaron la ropa para evitar ser reconocidos e incluso ingresaron a otro comercio ubicado a unos 200 metros del banco.

Ese movimiento fue clave para la investigación. A través de las cámaras del Centro de Monitoreo, inaugurado recientemente, se pudo reconstruir con rapidez el recorrido completo que realizaron tras salir del banco.

El operativo policial y la detención

Con la información obtenida del sistema de cámaras, se activó un operativo conjunto entre la Brigada de Investigaciones, efectivos de la Comisaría 14, el Centro de Monitoreo y la fiscalía.

La pareja fue localizada y detenida pocas horas después en el barrio Pueblo Nuevo, donde quedó a disposición de la Justicia. El trabajo coordinado permitió esclarecer el hecho en un corto lapso, pese a que el dinero no fue hallado.

Quiénes son los audaces ladrones

Según confirmó el fiscal Liotard, el hombre es un delincuente conocido, con antecedentes por delitos contra la propiedad. Al momento del asalto se encontraba cumpliendo una condena bajo el régimen de libertad asistida.

“Está con un beneficio que prevé la Ley de Ejecución, que es la libertad asistida. Vamos a pedir que se la revoquen y vuelva a la unidad de detención”, explicó el fiscal.

La mujer, en tanto, no es de la zona. Tiene domicilio registrado en Neuquén capital pero es oriunda de otra provincia. Su situación procesal se definirá una vez que se confirme si posee antecedentes penales, algo que se determinará tras la toma de huellas.

Un robo sin planificación y con errores

Desde la fiscalía remarcaron que el hecho no tuvo una planificación compleja ni tareas de inteligencia previas. El horario elegido y la permanencia en la zona tras el asalto fueron considerados errores que facilitaron la rápida identificación.

“Es un hecho carente de inteligencia previa. Han planeado poco o nada”, sostuvo Liotard, al analizar la mecánica del robo.

Además, el sistema de seguridad del banco, que bloquea automáticamente el funcionamiento del resto de las cajas ante este tipo de situaciones, limitó el tiempo que los autores pudieron permanecer dentro del local.

Lo que viene: cargos, allanamientos y decisiones clave

La causa avanza ahora con allanamientos y la audiencia de formulación de cargos contra ambos detenidos. En paralelo, la fiscalía pedirá formalmente la revocación de la libertad asistida del hombre, lo que podría derivar en su regreso a una unidad de detención.

"Se realizará una audiencia en la que vamos a pedir que se revoque la libertad asistida que tiene el autor del robo", confirmó Liotard.

Mientras tanto, la investigación sigue enfocada en un punto central: determinar qué hicieron con el dinero robado y si aún es posible recuperarlo.

El caso generó enojo y preocupación por la audacia del asalto en pleno horario bancario, pero también dejó en evidencia la rápida respuesta policial, el uso del monitoreo urbano y la intervención inmediata de la fiscalía.