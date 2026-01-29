Un accidente ocurrió en la madrugada de este jueves en la intersección de la avenida Olascoaga y Tilcara, en la ciudad de Neuquén, cuando un Peugeot 208 perdió el control del vehículo y chocó impactó contra el cordón de la vereda. El choque dejó a dos personas heridas, quienes fueron atendidas por el impacto y el despliegue de los airbags del vehículo.

El automóvil sufrió graves daños, especialmente en la rueda delantera izquierda, que quedó completamente destruida. Los airbags se activaron y el lado del acompañante fue el que sufrió el golpe más fuerte, que se evidenció en el vidrio polarizado del vehículo.

Se desconoce si las personas que se trasladaban en el rodado sufrieron lesiones ni el horario en que se dio este siniestro vial.

El auto terminó subido a la vereda, con las ruedas izquierdas sobre el cordón, tras haber perdido el control unos metros antes de detener su marcha. El accidente ocurrió cerca del río y de las canchas de fútbol, a la entrada del balneario, en un sector muy transitado durante todo el día y la noche. En la plazoleta de ese sector suelen reunirse hasta altas horas en días de calor.

La cantidad de canchas de fútbol suelen también, generar una importante afluencia de gente, que suele hacer el llamado "tercer tiempo" en la zona.

El vehículo rompió el cordón y la vereda, y se detuvo luego de intentar frenar, al pasar por un lomo de burro de plástico. Las cámaras de seguridad de las canchas cercanas podrían haber registrado el incidente, según indicaron fuentes del lugar, por lo que se espera que las autoridades realicen un relevamiento para esclarecer lo ocurrido.