Vecinos del barrio Médanos de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, se reunieron en las últimas horas con concejales de la localidad para solicitar el avance de un plan de obras con el objetivo de que puedan preservarse sus casas y evitar correr mayores riesgos ante la posibilidad de lluvias que compliquen el panorama. Tiene que ver con el deslizamiento del Cerro Hermitte que se generó hace días y que puso en vilo a los ciudadanos de mencionado centro urbano.



Marcos Panquilto, concejal de Comodoro Rivadavia, expresó en comunicación con el medio chubutense ADNSur: “Gracias a Dios no se rajó ninguna casa, pero los vecinos quieren una acción concreta para ver si se puede salvar el barrio, o mejor dicho, salvar las casas”.



Del encuentro también participaron ingenieros que dieron un punto de vista técnico del suceso. “Lo que plantean es la necesidad de un trabajo de ingeniería, de movimiento de suelo, empezar a trabajar de manera planificada. No es solo una cuestión política”, mencionó.



El edil remarcó que el rol del Concejo Deliberante es canalizar el reclamo hacia el Ejecutivo. “Esto ya es una decisión del intendente y su equipo. Nosotros somos garantes de llevar el diálogo adelante y generar los encuentros necesarios”, explicó. Mañana está prevista una nueva reunión entre el intendente, Othar Macharashvili; los concejales y los vecinos del barrio Médanos.



