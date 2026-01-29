La Municipalidad de Neuquén anunció este jueves que ya se ofrecen nuevas entradas preferenciales gratuitas para los vecinos de la ciudad. Esta medida forma parte de las acciones para premiar a los buenos contribuyentes y facilitar su acceso a los lugares más cercanos al escenario principal de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Las entradas preferenciales, que ya agotaron las 16 mil primeras disponibles, se pueden obtener a través de un sistema digital sencillo. Los neuquinos que estén al día con sus pagos deben ingresar al sistema, completar sus datos y recibirán un código QR que les permitirá acceder a las cuatro entradas preferenciales sin costo. Esta modalidad, que reemplaza la entrega de pulseras, asegura una experiencia más confiable y ágil para los asistentes.

Para quienes no sean contribuyentes, también hay opciones disponibles. Los interesados podrán adquirir entradas mediante un proceso totalmente digital, con varias alternativas de compra: el pase Confluencia para disfrutar de toda la fiesta, el pase diario para una jornada específica, o el pack familiar o de amigos, que incluye cuatro entradas al precio de tres. El sistema de venta está disponible en el portal entradauno.com.

Luck Ra cerrará la segunda jornada de fiesta.

Además, la organización adelantó que el lunes se anunciarán dos novedades importantes para la fiesta. Una de ellas tiene que ver con un sorteo especial y la otra, con un artista que se sumará a la grilla de la Fiesta de la Confluencia 2026, la cual contará con destacados artistas locales e internacionales. Entre los principales números de la primera noche, se destacan artistas como Rombai, Luciano Pereyra y Karina, quienes estarán en el escenario el 5 de febrero.

Grilla completa de artistas:

PRIMERA NOCHE – Jueves 5 de febrero

18:20 hs. | Ganador Pre-Confluencia

19:00 hs. | Migrantes

19:50 hs. | Ganador Pre-Confluencia

20:30 hs. | Rombai

21:20 hs. | Marité Berbel

22:00 hs. | Luciano Pereyra

00:00 hs. | Karina

SEGUNDA NOCHE – Viernes 6 de febrero

18:00 hs. | Ganador Pre-Confluencia

18:40 hs. | Tuli

19:30 hs. | Lauty Gram

20:20 hs. | Ganador Pre-Confluencia

21:00 hs. | Roze

22:00 hs. | FMK

23:20 hs. | Angela Torres

00:50 hs. | Luck Ra

TERCERA NOCHE – Sábado 7 de febrero

18:00 hs. | Ganador Pre-Confluencia

18:40 hs. | Kapanga

19:50 hs. | Ganador Pre-Confluencia

20:40 hs. | Bersuit Vergarabat

22:00 hs. | Comodines

22:40 hs. | La Beriso

00:10 hs. | NTVG

CUARTA NOCHE – Domingo 8 de febrero