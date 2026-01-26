Durante la noche del domingo, alrededor de las 20.15, el personal de la Comisaría Cuarta de Cipolletti intervino junto con el Comando Radioeléctrico y el Cuerpo de Seguridad Vial, tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de calle Estado de Israel y Ruta Nacional 22.

Según el aviso, un vehículo habría chocado con otro rodado y posteriormente se dio a la fuga. De manera inmediata, móviles policiales iniciaron un operativo de localización, logrando encontrar al automóvil involucrado. Sin embargo el conductor hizo omitió las señales sonoras y lumínicas, emprendiendo una huida por distintas arterias de la ciudad.

Gracias al rápido accionar policial y al trabajo coordinado entre móviles, el vehículo fue interceptado en inmediaciones de calle Doctor A. Palacios, procediendo a la identificación de sus ocupantes. Al notar que el conductor presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol, se solicitó la intervención del Cuerpo de Seguridad Vial.

Cuando se le realizó el test de alcoholemia correspondiente, el mismo arrojó resultado positivo de 2,60 g/l.

Asimismo, se verificó que el conductor carecía de la documentación obligatoria para circular, incluyendo licencia de conducir, seguro y tarjeta de identificación del vehículo, motivo por el cual se procedió al decomiso del rodado, conforme a lo establecido por la Ley 5184.

Ambos ocupantes fueron demorados preventivamente y destacaron que este procedimiento permitió evitar posibles consecuencias mayores, reafirmando el compromiso de la Policía de Río Negro con la prevención de conductas de riesgo, el orden público y la protección de la integridad de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Al cierre de la intervención, no se registraron denuncias formales por daños provocados en el vehículo estacionado.