La Municipalidad de Neuquén dio un paso decisivo en la transformación integral de la avenida Mosconi con la apertura de las ofertas económicas de la licitación del sector 4 y la definición de la propuesta más conveniente para ejecutar el primer tramo de la obra urbana más importante en la historia de la ciudad. El avance del proceso dejó al municipio en condiciones de avanzar con el inicio de los trabajos.

Del acto licitatorio resultó como propuesta más conveniente la presentada por la unión transitoria de empresas conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., que cotizó la suma de $67.564.980.801,25 un monto un 3% por debajo del presupuesto oficial.

“Si está todo bien, lo que tenemos previsto es que sobre fines de la semana que viene podamos proceder a la adjudicación, la firma del contrato e inmediatamente iniciar la obra”, explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, al detallar los próximos pasos del procedimiento administrativo.

La obra se inscribe en un proyecto ejecutivo desarrollado por la Municipalidad de Neuquén para jerarquizar la traza de la avenida Mosconi, que atraviesa la ciudad a lo largo de aproximadamente 14 kilómetros, desde el puente carretero interprovincial Neuquén–Cipolletti hasta el límite con el ejido de Plottier, con el objetivo de consolidarla como una gran avenida urbana integrada al tejido de la capital.

El tramo que dará inicio a este ambicioso plan comprende el sector entre las calles Linares y Gatica, con una extensión aproximada de 20 cuadras, tomando como eje la avenida Olascoaga, con 10 cuadras hacia el este y 10 hacia el oeste.

Para su ejecución, el municipio llevó adelante la Licitación Pública N°16/2025 “Nueva Avenida Mosconi – Tramo Linares–Gatica”, con un presupuesto oficial de $69.660.444.781,17 y un plazo de ejecución de 360 días corridos.

El proceso licitatorio contó con la participación de siete empresas neuquinas, que se presentaron agrupadas en tres uniones transitorias. Tras superar la instancia de evaluación técnica, las tres UTE quedaron habilitadas para las ofertas económicas.

“En el día de hoy se hizo la apertura del sobre B, que es el sobre económico”, explicó Nicola. “Las ofertas que recibimos fueron de siete empresas de Neuquén que se agruparon en tres UTE: una de tres empresas y dos de dos empresas cada una. La parte técnica de las tres UTE fue evaluada y las tres calificaron y pasaron a la apertura del sobre B”, detalló.

Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la licitación.

En esa instancia se conocieron las tres propuestas económicas. “Hemos tenido una que está por debajo del presupuesto oficial, en el orden del 3%, otra un poquito más arriba y la otra unos puntos arriba del presupuesto oficial, pero las tres UTE presentaron su oferta económica”, señaló el funcionario. Con las ofertas sobre la mesa, el municipio inició el análisis detallado de cada propuesta. “Ya hoy están los equipos trabajando en el análisis de esa oferta, que comprende un trabajo muy minucioso. Cada obra tiene entre 40 y 50 ítems y en cada uno hay que analizar la composición de los precios”, explicó Nicola.

“El plazo de obra se estableció en un año, así que si firmamos contrato la semana que viene, tienen hasta enero del año que viene para terminarla y concluirla”, indicó. “Como en todas las obras que hacemos, nos subimos arriba de la empresa con los cronogramas de obra y tratamos de adelantar, así que ojalá podamos reducir ese plazo”, agregó.

La planificación contempla una logística de ejecución intensiva. “Es una obra muy grande y está previsto que se ejecute durante las 24 horas del día, todos los días de la semana”, señaló Nicola. En ese sentido, precisó que “los movimientos de equipos grandes están previstos en horario nocturno, de 22 a 6, para que no interfieran con el tránsito”.

“Hay todo un trabajo de señalización y de habilitación de la circulación vehicular, tanto longitudinal como transversal, que está todo analizado y estudiado, y que va a permitir que se pueda seguir transitando durante toda la obra”, añadió.

En paralelo, el municipio avanza con el cronograma previsto para el resto de los sectores de la avenida Mosconi.

“El sector 6, que va desde Primeros Pobladores hasta el puente carretero, abre las ofertas la semana que viene, y durante los primeros 20 días de febrero estimamos ya tener el contrato firmado o la obra adjudicada, si todo anda bien”, explicó Nicola.

En tanto, el sector 5, que une el sector 4 con el 6, se encuentra con el expediente en circulación para publicar el llamado a licitación en los próximos días.

La ejecución de la obra se complementa con un esquema integral de acompañamiento a los pequeños comerciantes de la avenida Mosconi, que incluye la exención del pago de impuestos municipales vinculados a la licencia comercial mientras duren los trabajos, medidas para facilitar el estacionamiento breve frente a los locales, sorteos mensuales para incentivar el consumo y la presencia permanente de personal municipal en el sector para atender consultas e inquietudes.

La transformación integral de la avenida Mosconi permitirá duplicar la capacidad de circulación este-oeste y oeste-este, eliminar una barrera urbana histórica entre el alto y el bajo de la ciudad y consolidar una gran avenida urbana, en una intervención que marcará un antes y un después en la movilidad, la conectividad y la calidad urbana de Neuquén.

La entrevista a Alejandro Nicola sobre la licitación de la obra de avenida Mosconi: