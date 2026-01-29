Maxi López volvió a ser protagonista en MasterChef Celebrity (Telefe), donde no solo se destaca por sus platos sino también por los momentos de alto voltaje frente a Wanda Nara. En la última emisión, el exfutbolista quedó en el centro de la escena tras frenar en seco a la conductora luego de una seguidilla de comentarios con tono irónico que no pasaron desapercibidos.

Todo comenzó cuando Wanda Nara recordó una vieja anécdota en Italia y aseguró que la primera vez que vio a Claudio “el Turco” Husaín le cocinó milanesas en su casa. Sin embargo, Maxi López puso en duda el relato y lanzó una frase que encendió el estudio: “¿Qué milanesas? ¡Delivery!”. La respuesta generó risas, pero también abrió la puerta a un ida y vuelta filoso.

Lejos de quedarse callada, la conductora redobló la apuesta con un palito que apuntó directo al pasado en común. “Desnutrido no se te ve, te alimenté varios años”, disparó Wanda Nara, provocando incomodidad en el participante, que no tardó en marcar un límite ante la mirada atenta del jurado y sus compañeros.

Visiblemente cansado de las indirectas, Maxi López decidió cortar la charla de manera abrupta con una frase contundente. “Pará, boluda. Ahora estoy comiendo con la sueca. Este cuerpito no tiene nada que ver con vos. Te vas”, lanzó, dejando en claro que no estaba dispuesto a seguir el juego en cámara.

El episodio no fue aislado. Días atrás, Wanda Nara había incomodado al ex River al asegurar que ella fue el gran amor de su vida. Ante eso, Maxi López fue categórico y aseguró que su corazón pertenece a Daniela Christiansson, con quien hoy forma una familia y comparte su presente lejos de los escándalos.

El exdelantero atraviesa un gran momento personal. El 31 de diciembre se convirtió en padre por quinta vez con el nacimiento de Lando, fruto de su relación con Daniela Christiansson, y además se sumó a un nuevo proyecto laboral en Olga, donde participa desde la playa mientras sigue ligado a los medios.

En lo que respecta a MasterChef Celebrity, Maxi López se perfila como uno de los grandes candidatos a ganar la edición, aunque circulan fuertes rumores sobre un supuesto favoritismo que habría generado cierto malestar entre sus compañeros, quienes sienten que el exfutbolista “está acomodado”.

Tras regresar a la Argentina, Maxi López confirmó que busca casa para instalarse por una larga temporada junto a Daniela Christiansson y sus hijos, con el deseo de compartir más tiempo también con Valentino, Constantino y Benedicto, los varones que tuvo con Wanda Nara, y lograr así un equilibrio familiar.