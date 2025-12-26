En Buenos Aires, el 26 de diciembre, surgió una fuerte polémica en redes sociales tras la publicación de un video que muestra a una niña de 12 años conduciendo una camioneta en plena ruta. El clip fue difundido por Valeria Aquino, madre de la menor y ex pareja del cantante Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, a través de su cuenta de Instagram.

Acompañando la publicación, Aquino escribió: "Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar", frase que generó diversas reacciones entre los usuarios y el público en general, divididos entre quienes cuestionaron la acción y quienes defendieron la intención educativa.

El padre de la niña no estaba al tanto de la grabación ni de la publicación del video, y expresó su malestar por la situación. Al respecto, declaró: "No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá".

En medio de la controversia, Barby Silenzi, actual pareja de "El Polaco", decidió mantenerse al margen. Consultada sobre el tema, respondió: "Yo no me meto en eso", en referencia también al enfrentamiento prolongado que mantiene con Valeria Aquino.

La difusión del video reavivó el debate sobre la responsabilidad y los límites en la educación de los menores, especialmente en cuestiones vinculadas a la seguridad vial y el manejo de vehículos. La publicación continúa generando comentarios y distintas posturas en las redes sociales.