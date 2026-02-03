Diputados de Unión por la Patria buscan la obligatoriedad de transmitir en vivo las sesiones

Los diputados Darío Peralta y Darío Martínez (Unión por la Patria) presentaron un proyecto para establecer por ley la obligatoriedad de la transmisión en vivo de las sesiones de la Legislatura de Neuquén y de los concejos deliberantes de los municipios, así como la conservación de las grabaciones en un archivo público.



La iniciativa dispone que todas las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales se transmitan a través de plataformas digitales de acceso público, gratuito y sin restricciones geográficas. Además, establece que las grabaciones deberán estar disponibles al público dentro de las 72 horas posteriores a cada sesión y conservarse por un período mínimo de diez años.



En cuanto al financiamiento, plantea que los gastos que implique la implementación en la Legislatura y en los municipios de primera categoría se afrontarán con los presupuestos propios de cada organismo.



Para los municipios de segunda y tercera categoría, se creará el Programa Provincial de Apoyo a la Transparencia Municipal, que funcionará en el ámbito del Ejecutivo y estará destinado a financiar la adquisición del equipamiento técnico necesario. El proyecto estipula que la Legislatura brindará apoyo técnico en materia de especificaciones de equipamiento, capacitación del personal municipal y asistencia para la puesta en funcionamiento de los sistemas.



La iniciativa también fija plazos para la implementación. Los municipios beneficiarios del programa deberán instalar el equipamiento dentro de los 60 días de recibidos los fondos e iniciar las transmisiones dentro de los 90 días posteriores.



Además, prevé que el funcionario que obstaculice el cumplimiento de la ley incurrirá en falta grave y se le aplicará el régimen disciplinario correspondiente.



En los fundamentos, los autores enmarcan la propuesta en los principios de publicidad de los actos de gobierno y acceso a la información pública establecidos en la Constitución y en la Ley 3044. A la vez, subrayan que el objetivo es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública respecto de los procesos deliberativos de los órganos legislativos de la Provincia.



“El conocimiento público de los debates y las posiciones adoptadas por cada legislador o concejal resulta indispensable para el fortalecimiento de la calidad democrática y la rendición de cuentas ante la comunidad”, sostienen.



El proyecto lleva las firmas de los diputados Peralta y Martínez, con la adhesión de sus pares Cecilia Papa y Federico Méndez (Democracia Neuquén) y de Brenda Buchiniz (Cumplir).