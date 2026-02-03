Un delincuente fue detenido en el barrio Oasis de San Martín de los Andes tras ser encontrado escondido en un pastizal, tras una alerta vecinal que permitió a la policía actuar de manera rápida y efectiva.

Personal de la División Operativa del Comando Radioeléctrico, tras recibir la denuncia de un hecho delictivo en curso, desplegó de inmediato un operativo en la zona, con la participación de móviles policiales y efectivos motorizados.

Al localizar al sospechoso en la vegetación, el delincuente intentó darse a la fuga al ver la presencia de los agentes, pero fue rápidamente capturado. Durante el procedimiento, se incautó dinero en efectivo en diversas monedas, presuntamente sustraído momentos antes.

Tras un rastrillaje en el área, los efectivos lograron recuperar todos los elementos denunciados como robados, incluyendo dispositivos electrónicos y pertenencias personales de las víctimas. También tenía dinero en efectivo en distintas monedas, presuntamente sustraído a las víctimas.

Además de los objetos recuperados, los oficiales verificaron que el detenido tenía un pedido de captura vigente. El sospechoso y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, destacándose la eficacia del operativo policial y la colaboración de la comunidad en la prevención del delito.