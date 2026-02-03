La expectativa por el regreso de Gran Hermano Generación Dorada sigue en aumento y esta vez fue Santiago del Moro quien decidió adelantar detalles clave sobre lo que se verá en pantalla. El conductor estuvo este lunes 2 de febrero en LAM, donde habló en un móvil que rápidamente se volvió viral por la cantidad de información inédita que compartió sobre la nueva edición del reality de Telefe, que debutará el próximo 23 de febrero.

Durante la charla con Ángel de Brito, Santiago del Moro explicó que la decisión de comenzar en febrero no es casual. Según contó, la idea de la producción es que el programa tenga una duración especial y pueda extenderse hasta el Mundial. Este cambio en el calendario marca una diferencia importante con ediciones anteriores y anticipa una estrategia televisiva ambiciosa por parte del canal.

En cuanto al nombre del ciclo, Santiago del Moro fue contundente al aclarar que Gran Hermano Generación Dorada no busca rendir homenaje a ninguna figura en particular. “Festejamos los 25 años del reality”, afirmó, dejando en claro que esta temporada estará atravesada por el aniversario del formato y por una mirada más integral sobre su historia y evolución.

Otro de los puntos que más llamó la atención fue su postura frente a los participantes. El conductor remarcó que no se trata de ingresos fugaces ni de apariciones simbólicas. “El que entra es para jugar”, sostuvo Santiago del Moro, diferenciándose de versiones que hablaban de famosos que solo estarían algunos días en la casa.

Además, confirmó que esta edición contará con más de 24 jugadores, un número superior al habitual, lo que promete una convivencia más intensa y estrategias cruzadas desde el primer día. Este cambio podría modificar por completo la dinámica del juego y generar alianzas y conflictos desde el arranque.

Entre las novedades, Santiago del Moro destacó una propuesta que lo entusiasmó especialmente: tras cada eliminación, acompañará al jugador directamente a un programa de streaming, sin contacto previo con el exterior. La idea es mostrar al eliminado “en carne viva”, con reacciones auténticas y sin filtros.

En el mismo programa, Ángel de Brito y el equipo de LAM comenzaron a deslizar nombres que ya habrían hecho fotos para el reality. Pilar Smith mencionó a Divina Gloria, Alejandra Majluf y Kennys Palacios, generando revuelo inmediato en redes sociales.

La lista siguió creciendo con Franco Poggio, Inés de Survivor y un ex participante del reality que tuvo un fuerte enfrentamiento mediático con Jorge Rial: Emanuel Di Gioia. Mientras crece la expectativa, Gran Hermano Generación Dorada promete cambios, polémica y una edición que busca marcar un antes y un después.