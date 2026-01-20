¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 20 de Enero, Neuquén, Argentina
Hace instantes

Murió un motociclista tras ser atropellado por un camión en Ruta 65

El motociclista habría perdido la vida en el lugar, tras ser embestido por el camión.

Por Maite Arana


Martes, 20 de enero de 2026 a las 16:11
Pasado el mediodía de este martes, un motociclista perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en Ruta 65. El mismo fue en la Ruta y Mosconi, entre Fernández Oro y Cipolletti.

Seguridad Vial de Cipolletti indicó que el hecho dejó como resultado una víctima fatal, que sería el motociclista.

Según las primeras informaciones, un camión se llevó por delante a la moto, por lo cual el conductor perdió la vida en el lugar.

Se espera que se brinde más información sobre el siniestro y la mecánica del mismo, como también la identidad de la víctima.

Noticia en desarrollo

