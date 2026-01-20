Pasado el mediodía de este martes, un motociclista perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en Ruta 65. El mismo fue en la Ruta y Mosconi, entre Fernández Oro y Cipolletti.

Seguridad Vial de Cipolletti indicó que el hecho dejó como resultado una víctima fatal, que sería el motociclista.

Según las primeras informaciones, un camión se llevó por delante a la moto, por lo cual el conductor perdió la vida en el lugar.

Se espera que se brinde más información sobre el siniestro y la mecánica del mismo, como también la identidad de la víctima.

Noticia en desarrollo