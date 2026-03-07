La actriz Griselda Siciliani volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de compartir una imagen de Lionel Messi y Diego Maradona que muchos interpretaron como una crítica indirecta. Todo ocurrió en medio del revuelo que generó la visita del capitán argentino junto al plantel de Inter Miami a la Casa Blanca para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.

El encuentro de Lionel Messi con Donald Trump se produjo tras la consagración del equipo en la MLS 2025, lo que llevó a que el plantel de Inter Miami participara de un acto oficial en Washington. Sin embargo, las fotos del astro rosarino con el mandatario provocaron una fuerte discusión en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre la imagen pública del futbolista.

En ese contexto, Griselda Siciliani publicó en sus historias de Instagram una foto de Diego Maradona durante su recordado paso por Boca Juniors en 1981. La actriz no agregó ninguna frase ni explicación, pero el momento elegido para compartir la imagen generó interpretaciones inmediatas entre los usuarios.

Muchos seguidores entendieron que la publicación de Griselda Siciliani era una forma de marcar una postura en la eterna comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona, especialmente después del encuentro del actual capitán de la Selección Argentina con Donald Trump. El gesto encendió rápidamente el debate.

Sin embargo, poco tiempo después de haberla publicado, Griselda Siciliani decidió eliminar la historia sin dar explicaciones. La eliminación del posteo alimentó aún más las especulaciones: algunos usuarios consideraron que la actriz pudo haber recibido críticas, mientras que otros creen que simplemente quiso evitar que la discusión siguiera creciendo.

La situación resultó llamativa porque Griselda Siciliani ya había demostrado públicamente su admiración por Lionel Messi. En 2023, la actriz compartió una foto junto al futbolista y escribió un mensaje cargado de afecto: “¡Te quieroooo Leoooo! Siempre es hermoso verte. Tu sonrisa es la de todos los argentinos”.

En esa misma publicación, Griselda Siciliani agregó con humor otra frase que se volvió viral entre sus seguidores: “Desde que Messi llegó a la Argentina: refrescó, volvió la luz, llovió en el campo y corre una brisa hermosa. No hay dudas de que es literalmente Dios”. Sus palabras mostraban claramente el cariño que siente por el capitán.

Mientras tanto, la polémica por la visita de Lionel Messi a Donald Trump siguió generando repercusiones. Entre quienes salieron a defenderlo estuvo Coti Romero, ex participante de Gran Hermano, quien escribió en redes: “Se te pide mucho, Leo. No sólo tenés que ser el mejor de todos los tiempos y ganar absolutamente todo, si no que ahora también tenés que cumplir con la ideología política de todos”.