En un contexto distinguido por la guerra, con el estrecho de Ormuz comprometido, y una consecuente alza en el precio de los hidrocarburos, con signos claros de que no hay que esperar una tercera guerra mundial, sino que las cosas han cambiado y ésta es la versión del tercer milenio de las antiguas conflagraciones, Rolando Figueroa, gobernador neuquino, se sentará esta semana a la mesa chica de la economía grande, en Nueva York, en el importante encuentro denominado Argentina Week.

Figueroa forma parte de una comitiva “independiente”, integrada por una decena de gobernadores, que le han dado cuerpo importante al viaje del presidente Javier Milei, quien jugará sus propias bazas con su “amigo”, Donald Trump, en este momento clave. Argentina Week se focalizará en tres aspectos económicos clave, con visión directa y más o menos inmediata a las inversiones: energía, minería, y agroindustria.

El gobernador neuquino buscará aprovechar la oportunidad al máximo, tanto para la energía que produce Neuquén, como para la minería, que todavía no explota en cantidad y calidad suficiente, pero a la que apunta renovar y cambiar para que se transforme en otro pilar sólido de la economía provincial.

La oportunidad para Neuquén es magnífica en esta coyuntura. Figueroa va a Nueva York con el antecedente de que ya tiene vendido gas de Vaca Muerta, en formato GNL, a futuro, y para el mercado europeo. Será a partir de 2027, mediante dos barcos que se apostarán en el mar argentino frente a las costas rionegrinas, para licuar el combustible llegado por gasoducto a esa terminal diseñada y ejecutada ya en parte. Ese contrato ya está firmado.

El gas y el petróleo de Neuquén es un producto premium en el actual panorama energético. También se podrá mover en un mercado más estable y confiable, más allá de los estallidos bélicos, pues la principal amenaza sobre lo que produce Argentina nunca o casi nunca ha sido externa, sino interna, provocada por la ausencia de políticas de Estado, ausencia que sometió a la economía de exportación, a vaivenes, idas y vueltas, que deterioraron durante tres décadas la confianza de los inversores.

La principal pelea histórica de Neuquén ha sido afirmar una confianza propia, difícil de conseguir cuando el contexto nacional no sintonizaba en el mismo sentido. Ahora, que se requiere monetizar la gran roca de Vaca Muerta en un plazo urgente, es el momento, pues, de manera un tanto paradójica, Argentina le da a Neuquén más previsibilidad que en otras coyunturas; y, a la vez, Neuquén puede sostener, desde su propia convicción productiva, que “si a Neuquén le va bien, al país le irá bien”.

Mientras tanto, el gobierno de Figueroa procura dejar en claro que toda esta planificación de negocios e inversiones, se volcará para una mejor calidad de vida de los ciudadanos de la provincia. Hay evidencia de que se ha trabajado intensamente en los últimos meses en este aspecto. Una de esas evidencias se pudo ver en el afán volcado sobre el laberíntico mundo de la educación provincial.

Figueroa enfocó el tema desde la aceleración de ese laberinto, para que los esfuerzos financieros volcados hacia el singular mundo de las escuelas, fluyeran más rápido y naturalmente, ya que muchas veces, la burocracia estatal ha contaminado, culposamente o no, la ruta natural del dinero del pueblo, aplicado a los servicios que se le brindan al pueblo.

Un ejemplo: el gobernador decretó que la ministra de Educación -Soledad Martínez- esté facultada a contratar todo lo que sea necesario para el mantenimiento y conservación de los edificios escolares. En el último decreto publicado por el Estado, se revela que la ministra pudo aplicar a esos fines, más de 50.500 millones de pesos, con una autonomía administrativa prácticamente inédita, que se explicita como excepción, sujeta a la responsabilidad de la funcionaria, o, mejor dicho, del cargo que ostenta ahora Martínez.

Esta dinámica entre la economía “grande” y la “chica”, la que se hace para “hacer más grande a Neuquén”, y la que se puede sentir en el bolsillo y el eventual bienestar de cada ciudadano, es lo que está sobre la mesa, puesta directamente por la intención política del actual gobierno neuquino. Neuquén es un mercado apetecible para todos, y especialmente para los libertarios, que ya promueven candidaturas para el año próximo.

Esa misma característica es la que ha puesto a otros, como por ejemplo el peronismo, en un estado inédito de convulsión, que se ha expresado durante la semana pasada en expulsiones partidarias, en un intento casi ciego de disciplinar dirigentes y correr al partido de la seducción permanente de querer participar ahora, no después, de la intensa marcha de una gestión que consigue resultados.

Es muy posible que se deba seguir practicando la dura tarea de separar la paja del trigo, de diferenciar entre lo que se dice y lo que se hace, para establecer una guía más o menos confiable, un GPS que entienda el rumbo del proceso político neuquino. No lo hará esto la inteligencia artificial: habrá que confiar en el razonamiento de los humanos.