Un grave accidente de tránsito ocurrido a primera hora de este sábado dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos en el ingreso a la ciudad de Plaza Huincul. El siniestro se registró sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de la fábrica de tanques El Pampeano, en un sector cercano a la torre de acceso a la localidad.

De acuerdo con las primeras informaciones, el choque se produjo alrededor de las 7 y habría sido frontal entre dos vehículos que circulaban por la ruta. El impacto fue de tal magnitud que provocó la muerte de dos personas en el lugar, mientras que otras resultaron con distintas lesiones.

Tras el choque, uno de los rodados quedó detenido sobre la cinta asfáltica, mientras que el otro terminó volcado sobre el cordón que separa la ruta de la avenida Córdoba, la colectora que atraviesa ese sector. Una de las camionetas, de color blanco, presentaba importantes daños en la parte frontal.

Imagen gentileza Cutral Co al Instante

Según informó Cutral Co al Instante, las víctimas fatales son dos policías, uno de ellos retirado y el otro en actividad, oriundo de la comarca petrolera y que regresaba desde Senillosa.

En el otro vehículo involucrado, una camioneta Nissan en la que viajaban cuatro personas, dos ocupantes resultaron en estado crítico, otro sufrió diversas heridas, mientras que el conductor resultó ileso.

Imagen gentileza Cutral Co al Instante

En el lugar trabajaron equipos de emergencia y personal policial, que realizaron las primeras tareas de asistencia a los heridos y ordenaron el tránsito en la zona.