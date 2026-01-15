Durante un procedimiento preventivo realizado en la Unidad de Detención N° 16, personal del Servicio Penitenciario detectó un intento de ingreso de drogas en el establecimiento. El hecho ocurrió cuando se inspeccionaban víveres destinados a una persona privada de la libertad.

En ese contexto, los agentes encontraron un envoltorio oculto dentro de un envase de yogur, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades correspondientes.

Intervención del Departamento Antinarcóticos

Tras el hallazgo, se dio aviso al Departamento Antinarcóticos, cuyos efectivos realizaron las pruebas de rigor. Según se informó oficialmente, la sustancia secuestrada resultó ser compatible con clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 2,4 gramos.

Secuestro de la sustancia y actuaciones legales

La droga fue secuestrada como evidencia y se iniciaron las actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 27.737. Además, se dispusieron las medidas administrativas internas correspondientes.

Controles preventivos en establecimientos de detención

Desde las autoridades penitenciarias remarcaron que el procedimiento se enmarca en los controles preventivos permanentes que se realizan en las unidades de detención de la provincia, con el objetivo de evitar el ingreso de elementos prohibidos y garantizar la seguridad institucional.