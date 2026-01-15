¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
Urgente búsqueda de un bebé de un año y su madre en Neuquén

La alerta fue publicada este jueves por la tarde, aunque se desconoce desde hace cuánto están desaparecidos.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 18:54
La Policía de Neuquén activó un Alerta Nati este jueves por la tarde por la desaparición de un bebé de 1 año. Se trata de Oliver Kloster, quien se habría ausentado en compañía de su madre.

Según indicaron, es un niño de tez blanca, ojos claros, cabello claro. Se desconoce qué vestimenta tenía al momento de desaparecer con su progenitora.

Su madre también está siendo buscada y fue identificada como Aylen Macarena Valenciano. De ella no se tiene ninguna información.

Por el momento se desconoce la circunstancia de la desaparición y no se han brindado más detalles al respecto.

Piden urgente colaboración para dar con el menor y la mujer. En caso de tener alguna información de su paradero, solicitan comunicarse con el Juzgado de Familia, al 2995119119.

 

 

