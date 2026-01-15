La Policía de Neuquén activó un Alerta Nati este jueves por la tarde por la desaparición de un bebé de 1 año. Se trata de Oliver Kloster, quien se habría ausentado en compañía de su madre.

Según indicaron, es un niño de tez blanca, ojos claros, cabello claro. Se desconoce qué vestimenta tenía al momento de desaparecer con su progenitora.

Su madre también está siendo buscada y fue identificada como Aylen Macarena Valenciano. De ella no se tiene ninguna información.

Por el momento se desconoce la circunstancia de la desaparición y no se han brindado más detalles al respecto.

Piden urgente colaboración para dar con el menor y la mujer. En caso de tener alguna información de su paradero, solicitan comunicarse con el Juzgado de Familia, al 2995119119.