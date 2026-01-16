Tres personas fueron detenidas en Cipolletti cuando circulaban en un Volkswagen Gol Trend robado en Neuquén el lunes 12 de enero. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente y fue ubicado cuando circulaba por calle Mengelle y las rutas 22 y 151. La detención se produjo tras ser detectado por las nuevas cámaras con IA y un operativo que terminó con el secuestro del rodado y la imputación de los tres ocupantes por hurto de automotor.

Todo comenzó a media tarde de ayer, cuando el VW Gol blanco fue detectado circulando por el sector sur de la ciudad y luego tomó dirección hacia la rotonda de ruta 22 y 151. A partir de ahí, se activó el seguimiento y se dio aviso a los móviles que patrullaban la zona.

Minutos después, el auto fue interceptado cuando salía hacia Neuquén por ruta 151. No hubo persecución, cuando el móvil policial les bloqueo el paso, el vehículo se detuvo y los efectivos avanzaron con el control.

Al volante iba un hombre de 36 años, domiciliado en un barrio Z1 de Neuuqen, que se desempeña como ayudante mecánico y ayudante de albañil. Junto a él viajaban un hombre de 33 años, desocupado y en situación de calle, y una mujer de 32 años, también en situación de calle, que realizaba tareas en un merendero barrial del barrio Confluencia de la vecina provincia. Los tres se desplazaban juntos desde Neuquén y, según las averiguaciones posteriores, no era la primera vez que se movían en ese vehículo.

Mientras se realizaban las primeras identificaciones, se confirmó que el auto tenía pedido de secuestro activo por un robo ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 2° de Neuquén el pasado lunes. La denuncia había sido radicada apenas ocurrido el hecho y el rodado seguía siendo buscado. En el lugar, además, se constató que el conductor exhibía un carnet de discapacidad, dato que fue incorporado al procedimiento sin alterar el curso de la intervención.

Tras las consultas con la fiscalía especializada de Neuquén, se estableció que no se trataba de encubrimiento, sino que existían elementos para sostener que las mismas personas detenidas serían quienes sustrajeron el auto en Neuquén. Un dato no menor reforzó esa hipótesis: vestían la misma ropa que el día del robo, según las constancias del hecho original.

Por eso, y ya con directivas claras, se ordenó que los tres ocupantes quedaran detenidos por el delito de hurto de automotor, se formalizara la requisa del vehículo y se avanzara con la notificación de imputación. El Gol Trend fue secuestrado junto a su documentación y llaves, y quedó bajo resguardo policial a la espera de nuevas medidas judiciales.