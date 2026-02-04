Culminó el tercer capítulo del torneo Clausura de la Liga Profesional; independiente Rivadavia de Mendoza es el líder del grupo B y el único que ganó sus tres cotejos. Lanús, Platense y Vélez lideran con 7 en el A, Racing aún no sumó y está en el fondo de la general.

Las primeras tres fechas arrojaron diferentes análisis en los equipos grandes. Boca mostró dos caras: una de local donde consiguió los 6 puntos que tiene, y otra de visitante. Ahora este domingo tendrá un partido clave en Liniers ante uno de los líderes del Grupo A: Vélez, que aún sin Maher Carrizo, sumó bien en el arranque.

River sumó en Rosario en un productivo inicio de temporada

Lanús y Platense lideran también con 7, en un inicio próspero considerando que ambos jugarán Copa Libertadores. El Granate mantuvo su base del título de Copa Sudamericana, y esto lo convierte en un gran candidato en el torneo local.

EL único puntero con puntaje ideal es Independiente Rivadavia de Mendoza, que en sus tres presentaciones, dos de local, ganó con el mismo resultado: 2-1. La Lepra mendocina cierra la fecha 4 el lunes visitante a uno de los colistas y quien se está amoldando a primera división: Estudiantes de Rio Cuarto.

River tiene una versión mejorada con relación al torneo pasado. Si bien sus delanteros no hacen goles, los 7 puntos del arranque, y el empate con Central, le deja buen sabor a Gallardo. Ahora tendrá como local un duro cotejo ante Tigre, quien también suma 7 y que viene de superar a Racing.

En Avellaneda hay preocupación; Racing es el único equipo que no ganó en el campeonato, recibió 7 goles y es una sobra del elenco que era el año pasado. Encima, su cancha está en un pésimo estado y corre riesgo de perder localía ante Argentinos Juniors, duelo clave de este sábado.

Por su parte Independiente no ganó, pero tampoco perdió. El rojo genera chances de la mano de Gustavo Quinteros, pero no las convierte y recibe goles de pelota parada. En sus tres presentaciones terminó 1.1, y ahora visita a uno de los líderes del grupo A: Platense.

Un clásico y varios juegos de alto vuelo en la 4ta

La nueva fecha iniciará este viernes y se extenderá hasta el lunes. Entre los cotejos destacados aparece el clásico entre Huracán y San Lorenzo, a jugarse el domingo 19.15hs. El Globo acumula dos unidades en su inicio, mientras que el Ciclón se acomodó luego del debut con derrota, y ganó sus dos presentaciones siguientes.

Por otro lado, el sábado tendrá las miradas en Racing recibiendo a Argentinos Juniors, y el duelo de escoltas entre River y Tigre.

Otro de los grandes juegos del domingo será en Liniers, donde el Vélez de Guillermo Barros Schelotto reciba al renovado Boca de Úbeda.

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

18.00 Racing – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

20.00 River – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A) -ESPN Premium-

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Vélez – Boca (Zona A) -TNT Sports-

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A) -ESPN Premium-

19.15 Lanús – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-