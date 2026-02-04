Un agente de la Policía Federal Argentina se esposó este martes a las rejas de la Casa Rosada como forma de protesta para visibilizar un reclamo salarial y una denuncia por presunta corrupción interna. El hecho generó sorpresa entre quienes circulaban por la zona y obligó a desplegar un operativo de seguridad frente a la sede del Gobierno nacional.

El protagonista de la protesta fue el cabo Miguel Montiel, quien se presentó uniformado, con su arma reglamentaria y una pancarta en la que apuntaba contra la Superintendencia de Transporte. La acción se produjo a plena luz del día y rápidamente llamó la atención de transeúntes y turistas que se encontraban en Plaza de Mayo.

Tras el episodio, fuerzas de seguridad montaron un cordón policial alrededor del lugar para evitar incidentes y resguardar la zona. La protesta se desarrolló sin enfrentamientos y no se registraron disturbios.

Fuentes oficiales indicaron que Montiel fue trasladado a una dependencia de la Policía Federal, donde deberá formalizar su denuncia ante el área de Asuntos Internos. Allí se evaluará tanto el reclamo presentado como las circunstancias en las que se llevó adelante la protesta frente a la Casa Rosada.