Seis allanamientos por narcotráfico en Neuquén y Plottier tras un enfrentamiento entre bandas

Un importante operativo policial se desarrolla este viernes en las ciudades de Neuquén y Plottier, donde se realizan seis allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presunta actividad vinculada al narcotráfico.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Silvia Moreira, de la fiscalía de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal (MPF), y autorizadas por un juez de garantías.

Los procedimientos se llevan adelante con personal de la Policía provincial en domicilios particulares, cinco de ellos en el barrio Parque Industrial de la ciudad de Neuquén y uno en Plottier.

Durante los operativos, los investigadores buscan armas de fuego, proyectiles, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y elementos utilizados para el corte, fraccionamiento y pesaje de drogas.

Además, el pedido de allanamiento incluye el secuestro de anotaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, DVR y distintos dispositivos electrónicos, de comunicación y de pago electrónico, que podrían aportar información clave para la investigación.

El tiroteo ocurrió el domingo por la tarde en la esquina de calles 1 y 11 en el barrio Parque Industrial de Neuquén.

Una investigación que comenzó por un video viral

La causa comenzó el pasado 1 de marzo, cuando se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a un hombre realizando disparos con un arma de fuego en el barrio Parque Industrial.

A partir de ese episodio, la fiscalía de Narcocriminalidad inició una investigación junto con la oficina de Investigaciones de delitos vinculados al microtráfico y leyes especiales de la Policía provincial.

El nombre de Maximiliano Aviles vuelve a aparecer

En el marco de la investigación aparece el nombre de Maximiliano Aviles, quien días atrás fue detenido tras un violento episodio ocurrido en el barrio Parque Industrial. El domingo por la tarde, personal de la Comisaría 20 intervino luego de varios llamados que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en un sector donde funcionan una barbería y un almacén.

Según la denuncia, Aviles ingresó de manera violenta al comercio y provocó destrozos, arrojando mercadería y muebles hacia la vereda. El hombre es conocido en la región por haber sido la ex pareja de la joven desaparecida Luciana Muñoz, causa en la que está imputado por falso testimonio y en la que, según la investigación, sería la última persona que la vio con vida. La fiscalía ahora analiza si los hechos registrados en el barrio y los allanamientos por presunto microtráfico guardan algún tipo de vínculo dentro del conflicto que se investiga.

Según la hipótesis de trabajo del Ministerio Público Fiscal, los disparos habrían ocurrido en el contexto de un conflicto entre bandas dedicadas a la venta de drogas en el sector.

Los allanamientos continúan en desarrollo y no se descarta que en las próximas horas se conozcan detenciones o nuevos avances en la causa