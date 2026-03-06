Un operativo que comenzó en la zona Confluencia Traful, cerca de la ruta provincial 63 y la ruta 237, culminó con la detención de seis hombres mayores de edad por caza furtiva de fauna silvestre en campos privados.

El operativo comenzó cuando el personal de fauna detectó a dos hombres caminando por la ruta, portando armas de fuego. Uno de ellos llevaba un fusil y el otro una pistola de mano. Estas personas habían ingresado a un campo privado, donde abatieron un ciervo colorado, en un área que no estaba habilitada como coto de caza. Ambos fueron demorados y trasladados a la Comisaría 51 de Traful.

Detuvieron a cuatro personas más

Posteriormente, se realizó un allanamiento en una vivienda dentro de los mismos campos, donde identificaron y detuvieron a cuatro personas más. Durante la investigación secuestraron otro fusil, otra arma de puño, 261 cartuchos de munición de distintos calibres, ocho vainas hervidas Remington 300 y otros elementos relacionados con la caza furtiva. De los seis detenidos, uno es oriundo de Neuquén, mientras que los restantes tienen domicilio en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos.

Según explicó Guillermo Alfaro, director de Seguridad Lagos del Sur, en La mañana es de la Primera por AM550, el operativo fue complejo y demandó casi 72 horas desde el inicio hasta el final. Para garantizar la efectividad de la investigación y la seguridad de los involucrados, se contó con apoyo de múltiples jurisdicciones y cuerpos especializados, incluyendo la Fuerza Especial de GEOP Junín de los Andes, personal de criminalística y equipos de Parques Nacionales.

Alfaro destacó que la caza furtiva es una actividad recurrente en la región, incluso por personas con todas sus armas en regla y alto poder adquisitivo. “Lo que motiva a muchos a realizar caza ilegal es la adrenalina de ingresar a campos privados, a escondidas de la autoridad”, señaló.

El operativo permitió además notificar a los propietarios del campo, quienes habían realizado la denuncia judicial por el ingreso sin autorización y por tratarse de un área no habilitada para caza. “El ciervo fue cazado dentro de un campo privado, por eso es que también se le dio intervención y conocimiento a los propietarios, a los encargados de ese campo. Esa gente realizó la correspondiente denuncia judicial por el ingreso de estas personas sin autorización hacia el campo y además de que tampoco era una zona habilitada como coto de caza”, explicó.

El funcionario explicó que los cazadores son personas que tienen muy en claro la normativa y aún así deciden no respetarla. "La gente que está involucrada o sabe lo que es la cacería sabe muy bien qué puede hacer y qué no puede hacer. Tenemos siempre los mismos, o son más o menos los mismos actores, quienes son los que hacen toda la actividad legal y toda la actividad ilegal. Sabemos que hay determinadas personas que son viejos conocidos hasta los cuales le gusta realizar, pero además me ha tocado hacer procedimientos con personas que tienen todo el poder adquisitivo, tienen todas sus armas en regla y prefieren la adrenalina de meterse en un campo privado", contó.

Alfaro recordó que la temporada de caza de animales silvestres en Neuquén está habilitada desde el 3 de marzo hasta el 24 de abril, pero solo en cotos de caza autorizados. La normativa establece estrictos requisitos sobre la posesión y portación de armas, los permisos necesarios y la delimitación de los campos habilitados.

“El personal de fauna, junto con Parques Nacionales y las fuerzas de seguridad, tiene ojos y oídos en toda la región para detectar y prevenir la caza furtiva. Este operativo es el primero, pero no será el último”, concluyó Alfaro.

La investigación y los procedimientos fueron encabezados por la Dirección de Seguridad Lagos del Sur, con la colaboración de personal de Guardafauna de la Provincia del Neuquén, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la División Criminalística de la Policía del Neuquén, la Comisaría 23 y el Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, además de Parques Nacionales y los propietarios de los campos.