Un robo ocurrido el domingo 4, cerca de las 18, derivó en un episodio de violencia vecinal en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. El hecho se registró en un mercado del barrio Sayhueque, donde un hombre sustrajo distintos artículos del local.

Según informaron fuentes policiales, efectivos fueron alertados y se dirigieron al sector de Natalio Burd y Leopoldo Lugones.

Intervención de vecinos y agresión al sospechoso

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el empleado del comercio, junto a varios vecinos, había logrado aprehender al sospechoso, un hombre de 42 años.

Durante la retención, el sujeto fue golpeado en el rostro hasta la llegada de las autoridades, lo que motivó una posterior intervención médica.

Secuestro de elementos robados

En el procedimiento se secuestró una mochila negra que contenía los elementos sustraídos del comercio, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

Atención médica y antecedentes

El hombre demorado fue trasladado al Hospital Natalio Burd, donde recibió curaciones por las lesiones sufridas. De acuerdo a la información oficial, el acusado se encuentra en situación de calle y posee antecedentes por robos similares en la región.

Decisión de la Fiscalía de Neuquén

La Fiscalía de Neuquén intervino en el caso y, tras la demora inicial, resolvió que el acusado fuera notificado en libertad, quedando supeditado al avance de la causa judicial.